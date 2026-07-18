Erkek varis kıtlığı yasayı değiştirtti

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Kabul edilen düzenlemeyle imparatorluk ailesi, 15 yaşını doldurmuş uzak erkek akrabaları aileye dahil edebilecek, aile dışından biriyle evlenen kadın üyeler ise artık kraliyet unvanlarını koruyabilecek. Ancak kadınların tahta çıkmasını yasaklayan kural değişmedi.

Böylece İmparator Naruhito’nun tek çocuğu Prenses Aiko, kamuoyundaki güçlü desteğe rağmen tahtın varisi olamayacak. Dünyanın kesintisiz devam eden en eski hanedanına sahip Japonya’da taht sıralamasında ilk sırada İmparator’un 60 yaşındaki kardeşi Veliaht Prens Fumihito, ikinci sırada ise onun 19 yaşındaki oğlu Prens Hisahito bulunuyor.

Üçüncü ve son uygun aday ise İmparator’un 90 yaşındaki amcası. Mevcut yasa değişmezse, Prens Hisahito’nun erkek çocuğu olmaması halinde hanedanın veraset zinciri sona erecek. Muhafazakâr siyasetçiler yalnızca erkeklerin tahta çıkmasını savunmayı sürdürürken, kamuoyu araştırmaları

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Japonların büyük bölümünün kadın imparator fikrine destek verdiğini ortaya koyuyor.