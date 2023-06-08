'Erkek arkadaşım yeğenim çıktı' yaptıkları DNA testi hayatlarını kabusa çevirdi

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23 yaşındaki Miguel, evlatlık olduğunu genç yaşlardan beri biliyordu ve biyolojik ailesine dair bir işaret bulabilmek için soy testi yaptırmaya karar verdi. Yapılan test genç adamın yarı İspanyol, yarı Çinli olduğunu ortaya çıkardı.

YAPTIĞI DNA TESTİ SEVGİLİSİ İLE ARASINDA KAN BAĞI OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARDI

Bu da Miguel'i ABD'de giderek yaygın hale gelen evde yapılan DNA testlerini kullanmaya yönlendirdi. Ancak yaptığı DNA TESTİ onun kız arkadaşı ile arasında kan bağı olduğunu ortaya çıkardı.

Bugün İngiliz medyasında büyük yankı uyandıran haber, Miguel'in 32 yaşındaki sevgilisinin olayı sosyal paylaşım sitesi Reddit'e anlatması ile ortaya çıktı.



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SEBEBİ GENETİK CİNSEL CAZİBE Mİ?

"Sevgilimin akrabam olduğunu" öğrendim diyen kadın bu konuda ne yapacağını bilemediğini belirterek olayı sadece sevgilisi, kendi ve doktorlarının bildiğini belirtti.

Şu anda erkek arkadaşından hamile olduğunu ve çocuğunda genetik olarak bir sorun çıkmasından endişelendiğini belirten kadın bu konuda doktorundan görüş aldığını belirtti ve "Doktorum erkek arkadaşımla aramızdaki durumun genetik cinsel cazibeden kaynaklandığını düşünüyor." dedi.

Genetik cinsel cazibe, kardeşler ya da üvey kardeşler, kuzenler ve ebeveyn ile çocuğu gibi yakın akrabaların birbirleriyle ilk kez yetişkin olarak tanıştıklarında aralarında meydana gelen cinsel çekicilik. Bu teori, 1980'lerde Barbara Gonyo tarafından ortaya konmuştur.

15 YAŞINDAYKEN EVDEN KAÇAN ABLASININ OĞLU ÇIKTI

DNA sonuçları Miguel'in annesinin, sevgilisinin genç bir kızken evden kaçan 39 yaşındaki ablası Vanessa olduğunu ortaya çıkardı.

"Vanessa sorunlu bir çocuktu. 15 yaşındayken evden kaçtı ve ondan bir daha hiç haber almadık" diyen kadın sevgilisinin DNA sonuçlarını ilk gördüğünde ona "Benim de Vanessa isimli bir kız kardeşim vardı" diyerek şaka yapsa da raporun ayrıntılarını inceleyince şoke oldu.

Raporda Miguel'in annesi Vanessa'nın 16 yaşında bebeği evlatlık verdiği, annelik haklarından vazgeçtiği ve baba adı belirtmediği yazıyordu.

Rapordan şüphelenen kadın, olayların temeline inmek için kendi için de bir DNA kiti siparişi verdi. Sonuç korkunç şüphenin doğru olduğunu çıkardı. İki DNA sonucundaki Vanessa aynı kişiydi.

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"BU DURUM MİDEMİ BULANDIRIYOR"

"Miguel benim yeğenim, bu durum benim midemi bulandırıyor" diyen kadın yakında bebeğini kucağına alacağını ve ilk evliliğinden olan çocuğunun da Miguel'i babası olarak bildiğini belirterek "Doktor çocuğumuzda herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Miguel şimdi otelde kalıyor ama ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Yorumculardan bazıları bu durumun 'kabul edilemez' olduğunu ileri sürerken bazı okuyucular çiftin çocukları olduğunu belirterek DNA kayıtlarından isimlerini sildirmelerini ve hayatlarına devam etmelerini önerdi.