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Erkek arkadaşı uyurken yaptı: İnanılmaz 'akıllı telefon' soygunu!

#Akıllı Telefon#Yüz Tanıma Özelligi#Hırsızlık
Erkek arkadaşı uyurken yaptı: İnanılmaz akıllı telefon soygunu

Çin'de yaşanan akılalmaz hırsızlık olayı duyanları şaşkına çevirdi. Bir kadın erkek arkadaşı tarafından uykusunda soyuldu. Üstelik hırsızlık kadının akıllı cep telefonu yoluyla gerçekleştirildi...

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Birçok faydalı özelliğiyle hayatlarımızı kolaylaştıran akıllı telefonlar artık neredeyse ayrılmaz bir parçamız haline gelmiş durumda. Ancak teknolojik olarak sayısız işlemi yapmamızı sağlayan aynı telefonlar bir yandan da çeşitli hırsızlık ve dolandırıcılık işleri için kullanılabiliyor ve sahiplerini zor duruma sokabiliyor. Bunun son örneği ise Çin'de yaşandı...

Adı sadece Huang olarak açıklanan 28 yaşındaki Çinli adam kız arkadaşı uyuyana kadar bekledikten sonra şeytani planını uygulamaya koyuldu. Uykuya daldıktan sonra parmak izini kullanarak talihsiz kadının kilidini açtı. Bununla yetinmeyen adam bu kez de sevgilisinin göz kapağını kaldırarak bir mobil ödeme uygulamasını yüz tanıma sistemini devreye sokarak açtı. 

Önce uygulamanın şifresini değiştiren adam, kadının hesabından kendi hesabına yaklaşık 350 bin lira aktararak kendi sevgilisinin birikimlerini uykusunda çaldı!

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Geçtiğimiz yıl aralık ayında gerçekleşen olayda adı Dong olarak açıklanan kadın Huang'ı evine yemeğe davet etti. Huang, kadının yemeğine uyku yapan bir soğuk algınlığı ilacı kattı. Kadının derin bir uykuya dalmasını fırsat bilen adam hırsızlığı bu şekilde gerçekleştirdi.

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Erkek arkadaşı uyurken yaptı: İnanılmaz akıllı telefon soygunu

Kadın ertesi sabah bankadan gelen para transferi mesajlarını görünce şüphelendi ve polise başvurarak hırsızlığı ortaya çıkardı.

Huang'ın büyük kumar borçları olduğu ve çaldığı parayı bu borçları kapatarak kumar oynamaya devam edebilmek için çaldığı açıklandı.

Nisan ayında tutuklanan Huang üç buçuk yıl hapse ve 45 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Olaydan sonra mobil para transferi uygulaması yüz tanıma programının artık kişilerin yüzü 'tepkisiz/mimiksiz' olduğu sürece çalışmayacağını açıkladı. Ancak şirket buna rağmen müşterilerini ekstra güvenlik önlemleri almaları ve bu tür durumları hemen polise bildirmeleri konusunda uyarmayı ihmal etmedi.

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