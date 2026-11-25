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Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerinde yeni bir dönemin önünü açabilecek kapsamlı bir anayasa değişikliği için düğmeye bastı. Başbakan Nikol Paşinyan’ın önceki gün kamuoyuna açıkladığı yeni anayasa taslağında, 1915 olaylarına ilişkin soykırım iddialarına, Türkiye’nin doğusunu “Batı Ermenistan” olarak nitelendiren ve Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanmasını öngören ifadelere dayanak oluşturan bildirgeye yer verilmedi. Ülkenin devlet armasının merkezinde bulunan Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi de taslakta anılmadı. Yürürlüğe girmesi için referandumda kabul edilmesi gereken yeni anayasa taslağına muhalefetten destek gelmezken Paşinyan, halkın sandıkta “hayır” demesi halinde başbakanlık görevinden istifa edeceğini açıkladı.

‘BARIŞ’ DEDİ

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12 bölüm ve 89 maddeden oluşan yeni anayasa taslağını önceki gün duyuran Paşinyan, ülkenin 1991’de bağımsızlığını kazanmasıyla başlayan Üçüncü Cumhuriyet döneminin politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Üçüncü Cumhuriyet’in “refah değil çatışma amacıyla” kurulduğunu savunan Paşinyan, aralarında eski cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın da bulunduğu isimleri “Büyük Ermenistan” söylemi altında ülkeyi yağmalamakla suçladı. Azerbaycan’ın 2023 yılında yeniden kontrolünü sağladığı Dağlık Karabağ meselesinin ise devleti krizin eşiğine getirdiğini belirten Paşinyan, “Amacımız, Ermenistan’ı barışın kavşağı haline getirmektir” diye konuştu.

ATIFLAR KALDIRILDI

Erivan hükümetinin resmi internet sitesinde de yayımlanan taslakta, 1995’te kabul edilen 16 bölüm ve 220 maddeli mevcut anayasaya kıyasla önemli değişikliklere yer verildi. Türkiye ve Azerbaycan topraklarının bir kısmı üzerinde hak iddia eden 23 Ağustos 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi’ne yapılan atıf kaldırıldı. Sözkonusu bildirgede, Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanması yönünde 1989’da alınan karara yer veriliyordu. Bildirgede ayrıca Türkiye’nin doğusundaki topraklar “Batı Ermenistan” olarak nitelendirilmiş ve 1915 olaylarına ilişkin soykırım iddialarının uluslararası alanda tanınması çağrısı yapılmıştı.

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AĞRI DAĞI YOK

Yeni anayasa taslağında önem taşıyan bir diğer değişiklik ise Ermenistan’ın devlet armasına ilişkin düzenleme oldu. Mevcut anayasanın 21’inci maddesinde ayrıntılı olarak tanımlanan armanın merkezinde Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi bulunuyor. Yeni anayasada ise bu iki unsura ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmezken, “Ermenistan’ın sembolleri arma, bayrak ve marştır. Armanın ve bayrağın tanımı ile marş, referandumla kabul edilen kanunla belirlenir” denildi. Yeni taslakta ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanma hakkına sınırlama getirildi.

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MUHALEFET SICAK BAKMIYOR

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Anayasanın yürürlüğe girmesi için aşılması gereken önemli engeller var. Taslağın önce 105 sandalyeli parlamentoda üçte iki çoğunlukla kabul edilmesi, ardından referandumda halkın onayına sunulması gerekiyor. Paşinyan’ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi’nin en az altı milletvekilinin daha desteğine ihtiyacı bulunuyor. Başta Ermenistan İttifakı ve Güçlü Ermenistan partilerinin yer aldığı muhalefet cephesi ise taslağa destek vermeyeceklerini açıkladı. Sivil Sözleşme Partisi’nin parlamento grubu başkanı Arusyak Manavazyan ise “muhalefet destek vermezse erken parlamento seçimlerine gidileceğini” belirtti. Paşinyan da taslağın dış baskıyla hazırlanmadığını belirterek, “Halk karşı oy verir ve yeni anayasa kabul edilmezse istifa ederek başbakanlık görevinden ayrılacağım” ifadelerini kullandı.

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NORMALLEŞMENİN ÖNÜNÜ AÇAR

Nilgün Tekfidan GÜMÜŞ

Ermenistan anayasasından Azerbaycan ve Türkiye aleyhine ifadelerin çıkarılması Erivan’a Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesinin yolunu aralar. Azerbaycan, Erivan ile bir anlaşma imzalamadan önce Ermenistan anayasasındaki Dağlık Karabağ’a yönelik hak iddialarının kaldırılmasını istiyordu. Yeni anayasa taslağında Dağlık Karabağ’a yönelik atıflar yer almıyor. Anayasada Türkiye’nin tepkisini çeken ‘soykırımın uluslararası alanda tanınması’ ile ilgili ifadelerin ve ‘Ararat’ (Ağrı Dağı) ifadesinin de yer almadığı görülüyor.

SINIR KAPISI AÇILIR

Ankara ve Bakü, Erivan ile normalleşme için Ermenistan anayasasında yer alan toprak taleplerine gönderme yapan ifadelerden arındırılmasını talep ediyordu. Ayrıca Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan resmi olarak anlaşmadan sınır kapısını açmayacağı mesajı veriyordu. Yeni anayasanın Ermenistan meclisi ve referandumda destek bulup yürürlüğe girmesi halinde Erivan ile Bakü’nün normalleşmesi önündeki engel kalkar, bu da Erivan ile Ankara’nın normalleşmesinin önünü açar. Bu durumda 33 yıldır kapalı olan Türkiye-Ermenistan arasındaki Alican sınır kapısının açılması beklenirken, Azerbaycan’ı Ermenistan üzerinden Türkiye sınırındaki Nahçıvan’a bağlayacak ‘Uluslararası Barış ve Refah için Trump Yolu’ (TRIPP) diye adlandırılan 44 km’lik Zengezur koridorunun hayata geçirilmesi de hızlanır.