Erivan’dan normalleşme adımları

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Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, 2. Karabağ Savaşı’nda Türkiye’nin Azerbaycan’a destek vermesi sebebiyle Türk mallarına Ekim 2020’den bu yana uygulanan ambargonun 1 Ocak 2022’den itibaren kaldırılacağını duyurdu. Öte yandan Ermenistan havacılık otoritesi de Flyone Armenia havayolunun Erivan-İstanbul güzergâhında charter uçuşlar yapmasına onay verdi.

Ankara ve Erivan 13 Aralık’ta, normalleşme kapsamında özel temsilci atama kararı aldıklarını duyurmuştu. Türkiye’nin temsilcisi eski Washington büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan’ın ise Ermeni parlamentosu başkan yardımcısı Ruben Rubinyan olmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “Edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan’ın bu yönde bir arzusu var, Moskova’da gerçekleşecek” demişti.