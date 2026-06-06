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Erivan’dan dış oylara asker celbi önlemi

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#Ermenistan Seçimleri#Nikol Paşinyan#Askerlik Çağrısı
Erivan’dan dış oylara asker celbi önlemi
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 07:00

ERMENİSTAN’da yarın yapılacak genel seçimlere Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı muhalefeti desteklemek için Rusya’dan gerçekleştirilen seçim turlarına karşı Erivan yönetimi ilginç bir karşılık buldu.

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31 Mart-19 Haziran arasında yedek askerleri silah altına alma kampanyası başlatan Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkeye giren erkeklere 25 günlük askeri celp kâğıdı vermeye başladı. Böylece Rusya’dan gelecek ve muhalefete oy vermesi öngörülen kişilerin büyük çoğunluğu sandığa gitmeden askeri celbe takılmış olacak. Ermeni yasalarına göre ülkede oy kullanmak için vatandaşlığın yanı sıra seçim günü Ermenistan’da bulunmak gerekiyor. Seçimlerde ülke dışında sandık kurulmuyor. Rusya’da neredeyse Ermenistan nüfusu kadar Ermeni bulunduğu için son günlerde on binlerce çift vatandaş, Rusya’dan düzenlenen seçim turlarına katılmaya başlamıştı. Moskova yönetimi seçim sürecinde Paşinyan’a açık mesafe almıştı.                 

 

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#Ermenistan Seçimleri#Nikol Paşinyan#Askerlik Çağrısı

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