Erivan’dan dış oylara asker celbi önlemi

Haberin Devamı

31 Mart-19 Haziran arasında yedek askerleri silah altına alma kampanyası başlatan Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkeye giren erkeklere 25 günlük askeri celp kâğıdı vermeye başladı. Böylece Rusya’dan gelecek ve muhalefete oy vermesi öngörülen kişilerin büyük çoğunluğu sandığa gitmeden askeri celbe takılmış olacak. Ermeni yasalarına göre ülkede oy kullanmak için vatandaşlığın yanı sıra seçim günü Ermenistan’da bulunmak gerekiyor. Seçimlerde ülke dışında sandık kurulmuyor. Rusya’da neredeyse Ermenistan nüfusu kadar Ermeni bulunduğu için son günlerde on binlerce çift vatandaş, Rusya’dan düzenlenen seçim turlarına katılmaya başlamıştı. Moskova yönetimi seçim sürecinde Paşinyan’a açık mesafe almıştı.