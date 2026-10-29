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Erivan Zengezur için onay verdi

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#Ermenistan#Zengezur Koridoru#Oylama
Erivan Zengezur için onay verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 07:00

Ermenistan Parlamentosu, Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah için Trump Güzergahı (TRIPP) anlaşmasını onayladı. Dün gerçekleştirilen oylamada anlaşma 63 evet ve 32 ret oyuyla kabul edilirken çekimser oy kullanılmadı.

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Başbakan Nikol Paşinyan’ın liderliğindeki iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi anlaşmaya destek verirken, muhalefetteki Güçlü Ermenistan ve Ermenistan ittifakları karşı oy kullandı. Anlaşma, Ermenistan’ın Sünik bölgesinde, İran sınırı ve Aras Nehri boyunca uzanan, Meğri yakınlarındaki yaklaşık 42-44 kilometrelik ulaşım güzergahının geliştirilmesini kapsıyor. Zengezur Koridoru olarak anılan proje, ülkenin ana toprakları ile Nahçıvan arasında doğrudan kara bağlantısı kurulmasını hedefliyor. Güzergahın Türkiye ve Avrupa pazarlarına ulaşımı da kolaylaştırması ve Orta Koridor ulaşım ağının bir parçası olması planlanıyor. Proje kapsamında demir yolu altyapısına öncelik verilecek. Trenlerin saatte 160 kilometre hıza ulaşabileceği bir demir yolu hattının yanı sıra kara yolları, elektrik iletim hatları ve fiber optik ağların inşa edilmesi öngörülüyor. Anlaşmaya göre, koridorun geliştirilmesi için Ermenistan’da kayıtlı bir ortak girişim şirketi kurulacak. Şirkette ABD yüzde 74, Ermenistan ise yüzde 26 hisseye sahip olacak.

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#Ermenistan#Zengezur Koridoru#Oylama

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