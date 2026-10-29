Erivan Zengezur için onay verdi

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Başbakan Nikol Paşinyan’ın liderliğindeki iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi anlaşmaya destek verirken, muhalefetteki Güçlü Ermenistan ve Ermenistan ittifakları karşı oy kullandı. Anlaşma, Ermenistan’ın Sünik bölgesinde, İran sınırı ve Aras Nehri boyunca uzanan, Meğri yakınlarındaki yaklaşık 42-44 kilometrelik ulaşım güzergahının geliştirilmesini kapsıyor. Zengezur Koridoru olarak anılan proje, ülkenin ana toprakları ile Nahçıvan arasında doğrudan kara bağlantısı kurulmasını hedefliyor. Güzergahın Türkiye ve Avrupa pazarlarına ulaşımı da kolaylaştırması ve Orta Koridor ulaşım ağının bir parçası olması planlanıyor. Proje kapsamında demir yolu altyapısına öncelik verilecek. Trenlerin saatte 160 kilometre hıza ulaşabileceği bir demir yolu hattının yanı sıra kara yolları, elektrik iletim hatları ve fiber optik ağların inşa edilmesi öngörülüyor. Anlaşmaya göre, koridorun geliştirilmesi için Ermenistan’da kayıtlı bir ortak girişim şirketi kurulacak. Şirkette ABD yüzde 74, Ermenistan ise yüzde 26 hisseye sahip olacak.