Erivan-Moskova hattında rüzgâr soğuk esiyor

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Ermenistan’ın Rusya yörüngesinde kalması için her türlü baskıyı devreye sokan Moskova, Güney Kafkaslar’da Rusya ile İran arasında kilit konumdaki ülkeyi yanına çekmek yerine, aranın daha da açılmasına yol açmaya başladı. Son olarak Moskova’nın baskılarından usanan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesini askeri olarak Rusya’ya bağlayan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden çıkmaya hazır olduğunu ilan etti. Dün ayrıca bağımsız Ermenistan’ın ikinci Cumhurbaşkanı, Rusya yanlısı olarak bilinen Robert Koçaryan’ı yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

KREMLİN İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Rusya ile Ermenistan arasındaki gerginlik, 7 Haziran’daki Ermenistan parlamento seçimleri döneminde zirve yaptı. Nikol Paşinyan’ın partisini sandık yoluyla iktidardan uzaklaştırmak için muhalefete yatırım yapan Rusya, Ermenistan’dan ithal edilen neredeyse tüm tarım ürünlerine yasaklar getirdi. Ermenistan üreticisi 2 milyar dolar zarar etmesine rağmen seçimde yine Paşinyan’a oy verdi. Günümüzde parlamentonun yarısını kontrolünde tutarak tek başına hükümet kuran Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya’nın baskısına somut karşılıklar vermeye başladı.

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‘BİZİ ATARAK İYİLİK EDERLER’

Ermenistan’ın ana hedefinin Avrupa ile bütünleşmek olduğunu ilan eden Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne dönme niyetlerinin kesinlikle bulunmadığını söyledi. Örgütün Ermenistan’ın üyeliğini iptal etmesi halinde bunun kendileri açısından bir iyilik olacağını belirten Paşinyan, böylece Ermenistan’ın bu kararı kendisinin vermek zorunda kalmayacağını ifade etti.

Erivan’daki açıklamasında Rusya ile askeri işbirliğinin yanı sıra ekonomik ilişkilerde de ayrışmanın yaşandığını belirten Paşinyan, Moskova’nın Ermenistan’ı Avrasya Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Avrupa Birliği arasında seçim yapmaya zorladığını savundu.

‘AB’YE BAŞVURACAĞIZ’

Rusya’nın referandum yoluyla “Rusya mı, Avrupa mı?” tercihi yaptırmaya çalıştığını öne süren Paşinyan, Ermenistan’ın en kısa zamanda resmen Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusu yapacağını açıkladı. Paşinyan, üyelik başvurusuna verilecek yanıta göre Rusya’nın istediği referandumun da yapılabileceğini belirterek, Ermenistan’ın Avrupa uygarlığıyla birlikte olduğunu daha önce defalarca vurguladıklarını söyledi.

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PESKOV YANIT VERDİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Rusya ile köprüleri yakma anlamına gelen açıklamalarına Moskova’dan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Paşinyan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden çıkarılmaları halinde bunun kendileri için iyilik olacağı yönündeki sözlerini anlamadığını söyledi. Ermenistan’ın örgütten ayrılmak istemesi halinde başvuruyu kendisinin yapabileceğini belirten Peskov, Erivan’ın daha önce üyeliğini dondurduğunu ancak ayrılık konusunda henüz karar verilmediğini açıkladığını hatırlattı.

‘YILLARCA BEKLERSİNİZ’

Peskov, Ermenistan’ın Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusuna ilişkin olarak da Türkiye örneğini göstererek, Ankara’nın yıllardır üyelik kapısında beklediğini söyledi. Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün nimetlerinden hâlâ yararlandığını belirten Peskov, Avrupa Birliği üyeliğinin ise binlerce prosedür ve şart içerdiğini, bu sürecin bir günde tamamlanamayacağını ifade etti. Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu nedenle Ermenistan’ın seçimini yönetimin değil, halkın referandum yoluyla yapmasını istediğini söyledi.

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KOÇARYAN’A YOLSUZLUKTAN GÖZALTI

Rusya’nın Ermenistan üzerindeki etki düellosunun zirve yaptığı sırada dün Erivan’da ilginç bir gelişme daha yaşandı. Ermenistan’ın ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, iktidarda bulunduğu dönemde yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Son parlamento seçimlerinde Rusya yanlısı görüşler dile getiren “Armenia” partisinin lideri Koçaryan, “Ermenistan ancak Rusya ile birlikte ayakta kalabilir” sloganı atmıştı. Ermenistan Yolsuzlukla Mücadele Komitesi’nin kararıyla gözaltına alınan Robert Koçaryan ve oğlu Levon Koçaryan’ın evlerinde arama yapıldı. Koçaryan’a yöneltilen yolsuzluk suçlamalarında, iktidarı döneminde başkent Erivan’da bulunan devlete ait bina ve arazilerin yok pahasına özelleştirilmesine yardımcı olduğu, ardından paravan şirketler üzerinden bu mülkleri üstüne geçirdiği iddia ediliyor.