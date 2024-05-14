Erivan karıştı: 130 tutuklu... ‘Azerbaycan’a toprak vermeyiz’ gerilimi

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Uzun süredir Erivan’da süren protestolara polis dün müdahale ederek aralarında siyasetçilerin de olduğu 130’dan fazla kişiyi gözaltına aldı. Tavuş Başpiskoposu Bagrat Galstanyan’ın organizasyonuyla Tavuş ve Gümrü şehirlerinden başkente yürüyüş başlatılmış, ‘Vatan İçin Tavuş” adını taşıyan yürüyüşe katılanlar, Erivan’daki göstericilerle birleşerek ‘sivil itaatsizlik’ eylemleri çağrısında bulunmuştu.

DIŞ GÜÇLERİ SUÇLADI

Galstanyan, pazar günü yaptığı açıklamada Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep etmiş, pazartesi Erivan’da yolların kapatılarak şehrin trafiğinin felç edilmesi için herkesi sivil itaatsizlik eylemlerine katılmaya davet etmişti. Paşinyan ise uyuşturucu baronlarının ve yabancı gizli servislerin etkisi altında olduğunu iddia ettiği protestocuları savaşı kışkırtmakla suçladı.