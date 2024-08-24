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Eritre'nin eski Maliye Bakanı Abrehe hapiste öldü

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#Eritre #Hapisane#İngiltere
Eritrenin eski Maliye Bakanı Abrehe hapiste öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 10:37

Eritre'nin eski Maliye Bakanı Berhane Abrehe'nin yaklaşık altı yıldır kaldığı cezaevinde hayatını kaybettiği bildirildi.

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İngiltere merkezli Eritre İnsan Hakları Örgütünden (HRCE) yapılan açıklamada, eski Maliye Bakanı Abrehe'nin cezaevinde öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Abrehe'nin ölümüyle ilgili soruşturma çağrısı yapan HRCE, uluslararası toplumu, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunması için Eritre hükümetine baskı yapmaya çağırdı.

Öte yandan ailesinin de Abrehe'nin ölümünü doğruladığı belirtildi.

Eritre hükümeti Abrehe'nin ölümüyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki ile anlaşmazlığa düştükten sonra 2012'de Maliye Bakanlığı görevinden alınan Abrehe, 2018'de Afwerki ve hükümetini eleştiren kitabının yayınlanmasının ardından gözaltına alınmıştı.

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#Eritre#Hapisane#İngiltere

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