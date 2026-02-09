×
HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Erhürman New York’a Guterres’e gidiyor... Rum uzlaşmazlığını anlatacak
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 07:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşmelerinde sonuç alamadığı Kıbrıs sorununun çözümü için masaya koyduğu metodoloji değişikliği taleplerini anlatmak üzere BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, New York’a gidiyor. Erhürman, Guterres ile Çarşamba günü görüşecek.

TÜRKLER NE İSTİYOR

Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Rum liderle BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisi Maria Holguin’in de dahil olduğu 3 görüşme gerçekleştiren Erhürman, BM çerçevesinde resmi müzakerelere başlamak için 4 maddelik metodoloji değişikliği talebinde bulunuyor. KKTC Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkleri’nin siyasi eşitliği anlamına gelen dönüşümlü başkanlık hakkının tartışılmadan kabul edilmesi, yarım asırdan uzun süredir devem eden müzakerelerde bugüne kadar varılan uzlaşıların teyit edilmesi, müzakerelere zaman sınırlaması konulması ve Rumların yine masayı terk etmesi durumunda Kıbrıs Türklerine izolasyonların kaldırılmasını istiyor.

Erhürman, Guterres’e taleplerinin yanısıra Rumların güven artırıcı önlemlere bile direnç gösterdiğini anlatacak.

