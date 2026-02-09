Erhürman New York’a Guterres’e gidiyor... Rum uzlaşmazlığını anlatacak

Haberin Devamı

TÜRKLER NE İSTİYOR

Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Rum liderle BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisi Maria Holguin’in de dahil olduğu 3 görüşme gerçekleştiren Erhürman, BM çerçevesinde resmi müzakerelere başlamak için 4 maddelik metodoloji değişikliği talebinde bulunuyor. KKTC Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkleri’nin siyasi eşitliği anlamına gelen dönüşümlü başkanlık hakkının tartışılmadan kabul edilmesi, yarım asırdan uzun süredir devem eden müzakerelerde bugüne kadar varılan uzlaşıların teyit edilmesi, müzakerelere zaman sınırlaması konulması ve Rumların yine masayı terk etmesi durumunda Kıbrıs Türklerine izolasyonların kaldırılmasını istiyor.



Erhürman, Guterres’e taleplerinin yanısıra Rumların güven artırıcı önlemlere bile direnç gösterdiğini anlatacak.