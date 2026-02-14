Erhürman Guterres’e Kıbrıs formülünü anlattı

Haberin Devamı

KKTC’de geçen ekim ayında göreve seçilmesinin ardından 3 kez Rum lider Nikos Hristodulidis’le görüşen ve Kıbrıs sorununun çözümü konusunda herhangi bir ilerleme sağlayamayan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman New York’a giderek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreri Antonio Guterres’e talep ettiği 4 maddelik yeni müzakere metodolojisini anlattı. Erhürman görüşme öncesi ve sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la da iki kez görüştü.

Erhürman, Guterres ile çarşamba akşamı New York’taki görüşmesinin ardından döndüğü Lefkoşa’da temaslarıyla ilgili bilgi verdi. Guterres’in Kıbrıs’taki gelişmeleri yakından takip ettiğine dikkat çeken Erhürman, BM ile her düzeyde temaslarının devam edeceğini ve görüşmenin verimli geçtiğini kaydetti.

RUM LİDERLE İLERLEME YOK

Erhürman, Genel Sekreter’e, garantör ülkeler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla düzenlenmesi planlanan gayri resmi Kıbrıs zirvesi için talep edilen Türk ve Rumlar arasındaki güven artırıcı önlemler konusunda da ilerleme olmadığını ve iki taraf arasında yeni geçiş noktaları da açılmadığını anlattı.

KKTC Cumhurbaşkanı, temaslarını Türkiye ile yakın istişare içerisinde yürüttüğünü, Guterres ile görüşmesi öncesinde ve sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la 2 kez görüştüğünü sözlerine ekledi. Benzer şekilde BM Genel Sekreteri Guterres de Erhürman görüşmesi öncesi Hakan Fidan’la telefonla görüştü.

TÜRKLER NE İSTİYOR

Rumlarla federasyon yanlısı politikasıyla bilinen Erhürman, Kıbrıs müzakerelerinde yönteminin değişmesi konusunda ısrarlı. Erhürman’ın istediği 4 maddelik yeni müzakere metodolojisi şöyle: Kıbrıs Türkleri’nin siyasi eşitliği teyit edilmeli ve somut olarak dönüşümlü başkanlık hakkı tartışma konusu yapılmalı, müzakerelere zaman sınırı konulmalı, bugüne kadarki uzlaşılar ilan edilmeli yeniden tartışılmamalı ve Rumlar yine masayı terk ederse Kıbrıs Türklerine uygulanan izolasyonlar kaldırılmalı.

Tufan Erhürman göreve geldiğinden bu yana ilk kez Antonio Guterres ile bir araya geldi.