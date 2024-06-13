Erdoğan'ın ziyareti İspanyol basınında : Türkiye stratejik bir aktör, ziyaret Madrid için özel bir öneme sahip!

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret, bugün İspanyol basınının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda konuştu ve iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ GAZZE

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'nin en önemli konu başlığı olması bekleniyor. İspanyol basını ise Erdoğan'ın ziyaretini dakika dakika takip ediyor...

İspanya kamu yayıncısı RTVE konuya ilişkin haberinde Madrid'in Filistin'i tanıma kararına dikkat çekti ve iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin artırılmasının önemine işaret etti.



Haberin Devamı

El Pais gazetesinin de gündeminde İspanya-Türkiye ekonomik ilişkileri yer alırken, Público,Cumhurbaşkanı Erdoğan-Sanchez görüşmesinde Gazze konusunun ön plana çıkacağını yazdı.

Hükümet kaynaklarının Türkiye'nin küresel jeopolitik bağlamda stratejik bir aktör olduğunu söylediğine dikkat çeken Público gazetesi, bu nedenle iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin güçlendirilmesinin hükümet açısından çok önemli olduğunu yazdı.

İspanya Başbakanı Sanchez de Madrid'de düzenlenen Türkiye - İspanya İş Forumundaki konuşmasında, "İspanya ve Türkiye her alanda en muhteşem ilişkilere sahip iki ülke. Bu zirvelerin düzenli yapılması da bunun çok güzel bir örneği. Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortak ve bölgesinde önemli bir oyuncu" dedi.

MADRİD İÇİN ÖZEL BİR ÖNEME SAHİP

Madrid merkezli "20 minutos" medya kuruluşu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyaretinin Madrin için özel bir öneme sahip olduğunu yazdı ve Türkiye'nin Doğu Avrupa ve Afrika'daki güçlü nüfuzuna işaret edilerek İspanya'nın bu bölgelere yönelme hedefi olduğu ifade edildi.

Medya kuruluşu Erdoğan'a eşlik edecek heyette altı bakanın yanı sıra 150 Türk şirketinin de yer alacağını belirterek bunların birçoğunun İspanya ile güvenlik ve savunma sanayii alanında anlaşmalar yapılmasına sıcak baktığını vurguladı:

Haberin Devamı

"Her iki ülke de özellikle güvenlik ve savunma, yenilenebilir enerji veya demiryolu taşımacılığı alanlarındaki ticari fırsatları dikkate alarak bu ilişkileri güçlendirmek istiyor. "



TÜRKİYE İSPANYA'NIN TUTUMUNDAN MEMNUN

Europa Press Türkiye'nin İspanya'nın Gazze ve Ukrayna konusundaki tutumundan memnun olduğunu belirtirken, ABC de ekonomik konular ve iş dünyasına ilişkin anlaşmaların ikili ilişkileri daha da güçlendireceğini yazdı.