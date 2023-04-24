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Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşet: Türk liderden çifte mesaj

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#Seçim#Türkiye#Yunanistan
Erdoğanın sözleri Yunanistanda manşet: Türk liderden çifte mesaj
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 08:03

Türkiye seçim için geri sayıma geçti. Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte gözünü Ankara'ya çevirmiş durumda. Seçim sürecini yakından takip eden Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını manşetlerine taşıdı.

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Dünya Ankara'daki gelişmeleri anbean takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimler için geri sayım sürerken Asya merkezli ANI haber ajansı 'Dünya nefesini tutarak Türkiye seçimlerini izliyor' dedi.

Seçimleri yakından takip eden Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını manşetlerine taşıdı.

Kathimerini 'Erdoğan, TCG Anadolu'yu İzmir'e gönderdi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Yunan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, oradan uygun mesajları vermek için şu anda İzmir'e doğru yola çıkan TCG Anadolu'yu Mavi Vatan'ın Koruyucusu olarak nitelendirdi.'

Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun İzmir'e gideceğini açıkladığını aktaran ERT ise 'Erdoğan'ın çifte mesajı' başlığını tercih etti.

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Erdoğanın sözleri Yunanistanda manşet: Türk liderden çifte mesaj

ERT, Erdoğan'ın bu hamlesinin çift yönlü bir mesaj içerdiğinin altını çizdi.

İzmir'in muhalefetin kalesi olduğuna vurgu yapan ERT İzmir'in Yunanistan'a yakın olduğu için Atina'ya da bir mesaj olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın sözlerine haberinde geniş yer veren Ta Nea, 'Türkiye Cumhurbaşkanı muhalefet ittifakına saldırı başlattı ve Türkiye'nin savunma sanayisinin yeni başarısına atıfta bulundu, hatta Mavi Vatan'a göndermeler yaptı' dedi.

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Proto Thema 'TCG Anadolu, Erdoğan'ın bakışları altında İstanbul Boğazı'nı geçti' başlığını kullandı.

Yunan gazete 'Uçak gemisi, İstanbul limanından Karadeniz'e şenlikli bir atmosferde yola çıktı' dedi.

Ekirikas ise 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Anadolu uçak gemisinin Karadeniz'e iniş partisi düzenledi' yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'den farklı mesaj vereceğiz
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#Seçim#Türkiye#Yunanistan

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