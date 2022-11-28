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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Atina alarma geçti... Yunanistan'da 'ihanet' paniği!

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğanın sözleri sonrası Atina alarma geçti... Yunanistanda ihanet paniği
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 09:21

Komşu Yunanistan Erdoğan'ın Mısır açıklamaları sonrası adeta alarma geçmiş durumda. Erdoğan'ın açıklamaları ülkede bir numaralı gündem maddesi olurken Yunan basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

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Katar'da Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile selamlaşıp tokalaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da paniğe neden olmuş durumda.

Erdoğan'ın Mısır açıklamalarına geniş yer ayıran komşu basını Akdeniz'deki dengeleri sayfalarına taşıdı.

Erdoğan'ın 'Mısır ile ilişkilerde olumlu bir hava görüyorum' sözünü başlığına taşıyan CNN Yunanistan, ikili ilişkilerdeki gerginliğin Katar'da yumuşama ya başladığı yorumuna yer verdi.

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İki liderin görüşmesinin 45 dakika sürdüğünü yazan gazete Mısır ve Türkiye'nin bakanlar düzeyinde görüşmelere devam edeceği bilgisini paylaştı.

In.gr bu gelişmeyi 'İki ülkenin bakanları ilişkileri geliştirmek için bir araya gelecek' başlığı ile okurlarına duyurdu.

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Gazete iki liderin Katar'daki görüşmenin 'yeni bir başlangıç' olarak yorumlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın sözleri sonrası Atina alarma geçti... Yunanistanda ihanet paniği
Erdoğan ile Sisi arasındaki tokalaşma, Mısır'daki darbeden 9 yıl sonra, geçen sürede iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu... (Fotoğraf: AP)

YUNANİSTAN BU SORUYA YANIT ARIYOR: MISIR İHANET EDEBİLİR Mİ?

Ta Nea ise dikkat çeken bir analiz kaleme aldı. 'Mısır Yunanistan'a ihanet edebilir mi?' sorusunu soran gazete Atina'daki paniği gözler önüne serdi.

Haberde 'Atina kesinlikle müttefiklerinin hareketlerini izliyor. Özellikle Türkiye ile ilgili' denildi.

Bir başka Yunan gazetesi To Vima 'Ateş yakan el sıkışma' başlığını tercih etti.

'Ya Mısır Yunanistan'a ihanet ederse?' sorusunu soran gazete Atina'nın panik içinde olmadığını iddia etti.

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Kathimerini 'Erdoğan: Mısır'la 'ilişki kurma' süreci başlıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. 

Haberde 'Türkiye cumhurbaşkanı, iki ülke bakanlarının bir araya geleceğini ve görüşmelerin gelişeceğini belirtti' denildi.

Ege ve Akdeniz'deki gerilimi sürekli artıran Atina adeta Mısır'a bakanlar düzeyinde çıkartma yapmıştı.

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3 Yunan bakan Nikos Dendias, Nikos Panagiotopoulos ve Miltiadis Varvitsiotis'in Kahire'ye gitmiş ve Mısır ile bir dizi anlaşmaya imza atılmıştı.

Türkiye'nin Libya mutabakatına yanıt olarak yorumlanan bu hamle sonrası Atina Mısır - Türkiye ilişkilerine kilitlenmiş durumda.

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