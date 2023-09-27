Erdoğan'ın sözleri dünyada yankılandı! 'Verdiğiniz sözleri tutun'

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Nahçıvan ziyaretinden dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler, ABD'den F-16 satışı, İsveç'in NATO üyeliği gibi kritik konular vardı.

ABD’ye “F-16’lar konusunda artık net yanıt bekliyoruz” mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO üyeliği içinse “Meclis’in bir yapısı var, başkanı var... Cumhur İttifakı olarak aramızda görüşmelerimizi yapacağız. Ona göre de Parlamentoya müracaatımızı yapıp, nasıl bir takvim belirlerse, onu da orada takip edeceğiz. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la da bazı görüşmeler yaptılar. Temenni ederim ki onlar da verdikleri söze sadık kalırlarsa bizim Parlamentomuz da verilen söze sadık kalacaktır. Adımını da buna göre atacaktır.” ifadelerini kullandı.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar bugün dünya basınında dikkat çekti.

ABD medyası daha çok F-16 satışı ile ilgili açıklamalara odaklanırken, Yunan medyası Erdoğan'ın Menendez ve Kıbrıs sorunu ile ilgili sözlerini ön plana çıkardı.

ABD'li New York Times gazetesi, Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliği için "Onlar verdikleri sözleri tutarlarsa, parlamentomuz da verilen sözü tutar" dediğine dikkat çekerken, Al Monitor haber sitesi de Erdoğan'ın ABD ve İsveç'e 'verdiğiniz sözleri tutun' çağrısında bulunduğunu yazdı.

Associated Press haber ajansı hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen New Jersey'in kıdemli Demokrat senatörü Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışına açık bir şekilde karşı çıktığına dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Menendez'in ayrılması bize avantaj sağlıyor ama F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı bir konu değil" ifadelerine yer verdi.



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YUNANİSTAN'DA KIBRIS AÇIKLAMALARI ÖN PLANA ÇIKTI

Yunanistan'ın en büyük gazetesi olan Kathimerini, Menendez'in oyun dışı kalmasının Türkiye'ye avantaj sağlayabileceğini belirttiği haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta Kıbrıs sorunu için yine 'iki devletli çözüm' den bahsettiğini vurguladı.

To Bhma da Erdoğan'ın Kıbrıs sorununa değindiğini ve "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer ülkeler tarafından tanınması için sesimizi daha da yükselteceğiz" dediğine dikkat çekti.

İSVEÇ MEDYASI : ÜYELİĞİN ANAHTARI ABD'DE

İsveç'in Dagens Nyheter gazetesi İsveç'in NATO üyeliğinin anahtarının ABD'nin elinde olduğunu öne sürdüğü haberinde Menendez'in istifasının Türkiye'ye F-16 satışının önünü açabileceğini belirtti.

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Expressen gazetesi Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliği konusunda son sözü Türkiye parlamentosunun söyleyeceğini vurguladığına dikkat çekerken, SVT Nyheter, İsveç'in NATO üyeliği için sadece bir kaç adımın kaldığını yazdı.