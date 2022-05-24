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Erdoğan'ın sözleri Atina'da bomba etkisi yarattı! 'Gergin bir yaz yaşanabilir'

#Erdoğan#Kiryakos Miçotakis#Yunanistan
Erdoğanın sözleri Atinada bomba etkisi yarattı Gergin bir yaz yaşanabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı açıklama Atina'da adeta bomba etkisi yarattı. Yunan basınındaki haberlerde 'Bundan sonra ne olacak endişesi' görülürken, Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta gergin bir yaz yaşanabileceği iddiası dile getirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhindeki açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

"BUNDAN SONRA BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİSİ YOK"

Miçotakis'in "Türkiye'ye F-16 vermeyin" talebine değinen Erdoğan şunları söyledi:

"Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde Türkiye o zaman onlara destek vermişti. Ve ne oldu? Şu anda Yunanistan bizimle nasıl uyum içinde? FETÖ'nün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu an Yunanistan değil mi? Şu anda 10'a yakın üs var Yunanistan'da. Bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor? Şu anda Avrupa ülkelerine 400 milyar Euro borcu olan bir Yunanistan var.

Kendileriyle görüştük. Görüşmede aramıza 3. ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Bundan sonrasını Miçotakis düşünsün. Biz kendimize yeteriz. 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin' diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir."

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ERDOĞAN'IN SÖZLERİ ATİNA'DA BOMBA ETKİSİ YARATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunan Başbakanı ile ilgili sözleri Atina'da adeta bomba etkisi yarattı. Hükümet sakinmiş, soğukkanlıymış gibi görünmeye çalışsa da Yunan medyasında bugün büyük bir endişe görüldü.

Hükümet Sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'Miçotakis milli haklarımızı savunuyor. İzlenen Yunan dış politikası kimilerini rahatsız etse de güçlü bir şekilde tarihe, uluslararası hukuka ve ittifaklarımıza dayanmaktadır. İlke politikası izliyoruz. Türkiye yönetimi ile açıklama çelişkisine girmeyeceğiz' dedi.

Erdoğanın sözleri Atinada bomba etkisi yarattı Gergin bir yaz yaşanabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

"BUNDAN SONRA NE OLACAK" ENDİŞESİ

Bugün Yunan medyasında yer alan haberlerde 'Bundan sonra ne olacak endişesi' görülürken, Ege'de, Meriç'te, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta gergin bir yaz yaşanabileceği iddiası dile getirildi.

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Hürriyet Gazetesi Muhabiri ve CNN Türk Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki, Yunan radyolarında, televizyonlarında, gazetelerinde atılan bazı başlıkları şöyle aktardı;

'13 Mart'ta İstanbul'da Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde sağlanan mutakabatla başlayan ilişkilerdeki yumuşama sadece 2 ay sürdü.'

'Atina ile Ankara arasındaki iletişim kanallarının tekrar kapanacağı görülüyor. Köprüler yıkılıyor.'

'Gergin bir yaz yaşanabilir. Meriç'te ve Ege'de yeni bir sığınmacı krizi patlayabilir'.

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Erdoğanın sözleri Atinada bomba etkisi yarattı Gergin bir yaz yaşanabilir

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kiriakos Miçotakis

'TÜRKİYE'YE SİLAH VERMEYİN' TALEBİ

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ABD Kongresi'nde yaptığı açıklamada adını vermeden Türkiye’yi kastederek “Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum” demişti.

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