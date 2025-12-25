Erdoğan'ın Netanyahu'ya yanıtı İsrail'in gündeminde: 'Elde ettiği kazanımlarla bizi köşeye sıkıştırdı'

Haberin Devamı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, pazartesi günü Doğu Kudüs'ü ziyaret ederek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Doğu Akdeniz'in doğal kaynakları üzerinde kontrol sahibi olmak isteyen Yunan ve Rum liderler, zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında soru almadı. Netanyahu ise "Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek gücümüz var" diyerek, "imparatorluk hayalleri kuranların hedeflerine ulaşamayacağını" dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'nun üstü kapalı biçimde Türkiye'ye yönelik kullandığı ifadelere geçtiğimiz gün düzenlenen AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yanıt vererek, "İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de isterse başka yerde olsun, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Hadsizliklerinin bizim nezdimizde teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'ya verdiği yanıtı manşetlerine taşıyan İsrail basını, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin haberlerinde, Türkiye'nin geliştirdiği politikaların İsrail'i "köşeye sıkıştırdığını" söyledi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI İSRAİL BASININDA

İsrail’in Maariv gazetesi, Türkiye-İsrail ilişkilerindeki gerginliğe dair bir analiz yayımladı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarının ve söylemlerinin hedefine ulaştığı bildirildi. Maariv, Ankara yönetiminin elde ettiği kazanımların İsrail’i zor bir duruma soktuğunu ifade etti.

Türkiye'de kamuoyunun İsrail’i stratejik bir tehdit olarak konumlandırdığı vurgulanan haberde, özellikle Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin bu algıyı pekiştirdiği kaydedildi. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail arasındaki yakınlaşmanın, Ankara’da dikkatle izlendiği belirtildi.

İSRAİL, FİLİSTİN'E DESTEKTEN RAHATSIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün yaptığı konuşmada kullandığı ifadeleri mercek altına alan Maariv, Suriye'den Kızıldeniz'e kadar uzanan coğrafyada iki ülkenin karşı karşıya gelme sıklığının arttığına dikkat çekti. Erdoğan’ın, Türkiye’nin Filistinlilere olan bağlılığını vurgulayarak, “Gazze’deki mazlumların” yanında olunacağını ve onların yalnız bırakılmayacağını söylediği kaydedildi.

Maariv gazetesinin "Erdoğan'ın elde ettiği kazanımlar İsrail'i köşeye sıkıştırdı" başlığı taşıyan haberinde, "üçlü ittifak"ın Türkiye kaygısıyla kurulduğu belirtildi.

İsrail gazetesi, Cumhurbaşkanı’nın Gazze’de yağmurlar nedeniyle donarak hayatını kaybeden çocukların durumunu anlattığı bilgisini paylaştı. Erdoğan konuşmasında Gazze Şeridi sakinlerinin acil gıda, ilaç ve yakıt ihtiyacı bulunduğunu dile getirdi. Erdoğan, geçen hafta 1300 ton insani yardım malzemesi taşıyan bir Türk gemisinin bölgeye ulaştığını duyurdu.

Maariv, "Erdoğan'ın elde ettiği kazanımlar İsrail'i köşeye sıkıştırdı" başlıklı haberinde, Türkiye'nin Gazze'ye verdiği insani ve diplomatik desteğin İsrail'in bölgedeki amaçlarına ters düştüğünün altını çizdi. Netanyahu hükümetinin, Türkiye'nin İsrail'e desteğinden rahatsızlık duyduğu belirtildi.

'TÜRKİYE TUZAKLARA DÜŞMEYECEK'

Tel Aviv merkezli Ynet'te yer alan haberde ise Türkiye'nin Batı'da yürüttüğü Filistin diplomasisiyle İsrail'in "işini zorlaştırdığı" belirtildi. İsrailli yayıncı, Gazze'deki soykırıma ilişkin farkındalık oluşması için çabalayan Ankara'nın, İsrail'e ilişkin sorgulamaları artırdığına dikkat çekti.

Türkiye’nin Filistin’e yönelik yardımlarını artırmaya devam edeceğini bildiren Erdoğan'ın, İsrail'e yönelik sert bir dil kullandığı yorumu yapıldı. Erdoğan'ın, ellerinde “70 binden fazla kardeşin kanı” olan kesimlerin sözlerini “teneke kutunun gürültüsüne” benzettiği aktarıldı. Haberde Erdoğan'ın, "Türkiye’nin siyasi tuzaklara düşmeyeceğini ve bayrağının umut olmaya devam edeceğini" açıkladığı belirtildi.

ANKARA'NIN GÜVENLİK POLİTİKASI

Maariv, Yunanistan’ın İsrail’den “Aşil Kalkanı” projesi kapsamında 3,5 milyar euro değerinde 36 adet PULS çoklu fırlatıcı roket sistemi satın aldığını duyurdu. Bu anlaşmanın, İsrail-Yunanistan arasında stratejik bir savunma ittifakı kurulduğunu gösterdiği bildirildi.

İsrailli kaynaklar, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’nın, GKRY ve İsrail ile bir “ortak eylem planı” imzaladığını doğruladığı bilgisini verdi. İsrail ile 2026 yılına kadar uzanan bir “güvenlik iş birliği planı”nın da devreye alındığı açıklandı. Söz konusu anlaşmaların ortak tatbikatlar, özel kuvvet eğitimleri ve üst düzey istişareleri kapsadığı ifade edildi. Bu gelişmelerin, üç ülke arasındaki askeri bağları önemli ölçüde güçlendirdiği değerlendirmesi yapıldı.

Maariv'in görüşlerine yer verdiği uzmanlar, İsrail’in Gazze’deki operasyonları ve bölgesel faaliyetlerinin Türkiye’nin güvenlik parametrelerini yeniden şekillendirdiğini öne sürdü. Bu gelişmeler ışığında, Türk savunma planlamasının önceliklerinin gözden geçirildiği iddia edildi.

İSRAİL BLÖF MÜ YAPIYOR?

Netanyahu, Miçotakis ve Hristodulidis'in bir araya geldiği zirve, üç ülkenin askeri ittifak oluşturacağı iddialarını da gündeme taşıdı. Üç ülkenin 2500 askerden oluşan bir "hızlı müdahale gücü" oluşturması tartışılıyor.

Ynet'in haberine göre, üçlü ittifak askeri iş birliği boyutuna ulaşırsa bu "Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı siyasi bir cephe ilanı" anlamı taşıyacak.

Öte yandan haberde, İsrail'in bu planı Türkiye'ye karşı "blöf olarak kullanıyor olabileceği" belirtildi. İsrail gazetesi, ordunun sözde "müdahale gücü" için hazırlıklara henüz başlamadığına dikkat çekti. Netanyahu hükümetinin, "henüz erken planlama aşamasının ötesine geçilmemesini istediği" bildirildi.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ ÜSTÜNLÜĞÜ

Üçlü ittifakın doğrudan Türkiye'ye karşı kurulduğu vurgulanan haberde, İsrail'in planı uzun vadede hayata geçirmekten vazgeçebileceği bilgisi verildi. Haberde, Türk ordusunun Yunan kuvvetlerinden üstün olduğu belirtildi. Türkiye'nin "özellikle kara ve deniz kuvvetlerinde Yunan ordusundan daha büyük, daha güçlü ve daha modern" olduğu ifade edildi. Türk askeri sanayisinin de Ankara'ya avantaj sağladığı açıklandı.

Yunanistan ve GKRY'nin bu dezavantajlarını ortadan kaldırmak için İsrail ile askeri iş birliğine yöneldiğini belirten Ynet, Türkiye'nin askeri avantajlarının yanı sıra diplomatik konumu nedeniyle de İsrail'de çekinceye neden olduğunu kaydetti.

SURİYE'DEKİ GERİLİM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam’a gerçekleştirdiği resmi ziyarete de İsrail basınında geniş yer buldu. Haberlerde, Türkiye'nin Suriye'deki hamleleriyle İsrail'in bölgedeki etkisini zayıflattığı belirtildi.

Fidan'ın, SDG ve İsrail arasındaki koordinasyona dikkat çektiğini aktaran İsrail basını, Suriye sahasında İsrail'in hamle alanının azaldığını kaydetti. Fidan'ın, Suriye’deki entegrasyon sürecinin önemini vurguladığı da paylaşıldı. Yerel kaynakların, SDG temsilcilerinin İsrailli yetkililerle düzenli görüştüğü yönündeki haberleri de İsrail'de yankı uyandırdı. Türkiye'nin Suriye'ye verdiği destekle İsrail'in Orta Doğu'daki operasyon yeteneklerini kısıtladığı bilgisi paylaşıldı. Özellikle bölgeye hava savunma ve radar sistemleri konuşlandırılmasının İsrail'i geri adım atmaya zorlayacağı ifade edildi.