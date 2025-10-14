Erdoğan'ın Netanyahu resti dünya basınında... Kilit oyuncu Türkiye barış sürecini şekillendirdi

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim’de, Mısır’da devam eden dolaylı müzakereler sonucunda İsrail ve Hamas arasında Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını duyurmasının ardından bölge ülkeleriyle Mısır’da düzenleyeceğini söylediği zirve dün Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde, 35 ülke liderinin katılımıyla gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin eşbaşkanlığında düzenlenen Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen ‘Barış Zirvesi Niyet Beyanı İmza Töreni’nde Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan temsil etti.

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Gazze için "Niyet Belgesi" imzaladı. 35 liderin katılımı ile düzenlenen zirve bugün dünya basının en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Haberin Devamı

Gazeteler özelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını yakından takip etti.

Gözden Kaçmasın Gazze için tarihi imzalar atıldı Haberi görüntüle

GUARDİAN: TRUMP'IN NETANYAHU'YU DAVET ETME PLANI ERDOĞAN'IN UYARISI SONRASI İPTAL EDİLDİ

İngiliz Guardian gazetesi Türkiye'nin Netanyahu restine dikkat çektiği haberinde," İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'daki zirveye katılacağının açıklanmasının ardından havada güç mücadelesi başladı. Trump'ın Netanyahu'yu Gazze zirvesine davet etme planı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetin kabul edilmesi halinde uçağını Şarm el-Şeyh'e indirmeyeceğini söylemesinin ardından iptal edildi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'deki eylemlerini defalarca soykırım olarak nitelendirdiğine dikkat çeken gazete Netanyahu hakkında Gazze'de işlendiği iddia edilen savaş suçları nedeniyle uluslararası ceza mahkemesi tarafından tutuklama emirleri çıkarıldığını hatırlattı.



Haberin Devamı

AP: NETANYAHU'YU ENGELLEMEK İÇİN DİPLOMATİK GİRİŞİM

AP haber ajansı da Türkiye’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun zirveye katılmasını engellemek için “diplomatik bir girişim” başlattığın, diğer ülkelerin de bu çabayı desteklemesinin ardından Netanyahu’nun Mısır'a gelişinin iptal olduğunu yazdı.

İSRAİL HAYOM GAZETESİ: ERDOĞAN'IN UYARISI İŞE YARADI

İsrail Hayom gazetesinin elde ettiği bilgilere göre, Netanyahu'nun Mısır'daki zirveye katılacağı haberi Arap liderler arasında tepki ile karşılaştı. Liderler Netanyahu'nun katılması durumunda zirveyi boykot edeceklerini bildirdiler.

Hayom, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Netanyahu gelirse uçağının geri Ankara'ya döneceği uyarısında bulunduğunu ve bu uyarının işe yaradığını, Netanyahu'nun Trump'ın teşvikine rağmen zirveye katılmaktan vazgeçtiğini yazdı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Erdoğan bastırdı Netanyahu gelemedi Haberi görüntüle

İsrail gazetesi Times of Israel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi aradığını yazdı. Erdoğan'ın Netanyahu'nun zirveye katılması durumunda Ankara'ya döneceğini söylediğini aktaran gazete, diğer Müslüman ülkelerin de boykot tehdidinde bulunduğunu vurguladı.





Düsseldorf merkezli Alman gazetesi Rheinische Post'un aktardığı habere göre, Netanyahu’nun Erdoğan’ın devreye girmesiyle Mısır’daki toplantıya katılmayacağı bildirildi.

Mısır yönetimi ilk etapta Netanyahu’nun zirveye katılacağını doğruladı. Ancak yaklaşık 40 dakika sonra İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun Şarm el-Şeyh’e gitmeyeceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’nun katılım planını Şarm el-Şeyh’e hareket halindeyken öğrendi. Erdoğan’ın uçağı Kızıldeniz üzerinde bir süre daire çizdi. Netanyahu’nun toplantıya gelmeyeceği kesinleşince Türk heyeti iniş yaptı" ifadelerine yer verildi.

"ORTA DOĞU'NUN KİLİT İSMİ"

Alman gazetesi StN, Mısır'da gerçekleşen Gazze Zirvesi'nin ardından "Erdoğan Ortadoğu'nun kilit ismi haline geliyor" başlığını attı.

StN, okuyucularına manşetten servis ettiği haberde, "Türkiye, Gazze barış sürecindeki rolüyle Orta Doğu'da kilit bir oyuncu olarak ortaya çıkıyor." denildi.

Gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'un sahip olmadığı Hamas ile iletişim kanalını açarak barış sürecini şekillendirdiğini vurguladı.

Haberin Devamı

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki Ankara'nın hamlelerinin Suriye, Libya , Irak ve Lübnan'daki gelişmeler üzerinde önemli bir etki yarattığı ifade edildi.

StN'ye göre Ankara'nın bu hamleleri, Türkiye'yi bölgede güçlü bir konuma getirdi.

"GİZLİ AMA KARARLI ARABULUCU"

Fransa'nın önde gelen gazetelerinde Les Echoes, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin gelişmeleri “Gazze Barış Anlaşması: Türkiye’nin Kritik Rolü” başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Türkiye’nin müzakerelerin sonuçlanmasında belirleyici bir etki gösterdiğini yazan gazetede, Hamas’ı ikna etme sürecinde ABD, Katar ve Mısır’ın çabalarının sonuçsuz kaldığı, ancak Ankara’nın devreye girmesiyle anlaşmanın kısa sürede tamamlandığı vurgulandı.

Les Echos, Türkiye’yi “Gazze’deki barış anlaşmasının gizli ama kararlı arabulucusu” olarak tanımladı.

"ANKARA KİLİT MUHATAP"

Yunanistan gazetesi Liberal, Türkiye’nin Gazze barış müzakerelerindeki etkisine dikkat çeken analiz yazısı yayımladı.

"Ankara zorlu Orta Doğu denkleminde kilit bir muhatap olarak ortaya çıkıyor" denilen Analizde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin “21. yüzyılın en ölümcül ve en uzun süren savaşı" değerlendirmesinde bulunuldu.

"TÜRKİYE, ORTA DOĞU'DA KİLİT BİR OYUNCU"

Almanya'da günlük yayın yapan Frankfurter Rundschau gazetesi, Gazze’deki ateşkes sürecini okuyucularına “Ankara da yoğun bir şekilde dahil oldu” başlığı ile duyurdu.

Frankfurter Rundschau'nun yayınladığı haberde şu ifadeler yer aldı:



"Türkiye, Orta Doğu'da kilit bir oyuncu haline geliyor. Bu, Gazze barış sürecindeki rolüyle de kanıtlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin sahip olmadığı bir kanalla Hamas ile iletişim kurmayı başardı. Şimdi Türkiye, AB nezdinde de nüfuzunu artırıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye, Libya ve Irak’ta sahip olduğu etkinliğe vurgu yapılan haberde, “Erdoğan’ın hedefi, Türkiye’yi bölgesel bir güç ve Avrupa için önemli bir güvenlik ortağı haline getirmektir” değerlendirmesi yer aldı.

Türkiye’nin ilk kez barış elçiliği üstlenmediği ifade edilen haberde, Ankara'nın diplomatik hamlelerine ilişkin “Suriye ve Libya'dan sonra Gazze'de de aynısını yaptı, ancak bu kez Batı’dan daha fazla kabul gördü” değerlendirmesinde bulunuldu.



