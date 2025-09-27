Erdoğan’ın BM'de gösterdiği Gazze fotoğrafını çeken foto muhabir: O fotoğraf içerisinde binlerce çığlık vardı

Haberin Devamı

Ali Cadallah Gazzeli bir foto muhabiri. Anadolu Ajansı adına bölgeden İsrail'in Gazze'de masum halka karşı işlediği soykırımı fotoğraflıyor. Cadallah CNN TÜRK'e konuştu ve BM kürsüsünde fotoğrafı gördüğünde ne hissettiğini, hatta her gün Gazze'de ne hissettiğini anlattı.

"ERDOĞAN BM'DE FOTOĞRAFI GÖSTERİNCE ÇOK DUYGULANDIM"

Ali Cadallah, "BM'de sayın Erdoğan'ın kürsüden gösterdiği fotoğrafları gördüğümde çok duygulandım.. Bunu anlatmak kolay değil. Ben halkımın yaşadığı acıları tüm dünyaya göstermek istedim, gurur duyuyorum ama bir yandan çok üzgünüm. Fotoğrafların hikayesi çok acı, ücretsiz yemek dağıtılan bir yerde izdiham yaşandı. Bunun sebebi sınır kapılarının kapalı olması yardımlara izin verilmemesi ve gerçekten insanların aç olmasaydı. Çektiğim fotoğrafta ses yoktu doğal olarak. Tabii ben oradaydım ve o fotoğraf içerisinde binlerce çığlık vardı." dedi.

Haberin Devamı

"HALKIMIN YAŞADIĞI ACIYI DÜNYAYA GÖSTERMEK İSTEDİM"

Hem bir gazeteci hem de bir Gazzeli olarak tanık olduğu dehşeti anlatan Cadallah, "Gazze'nin gerçekleri bu, insanların her gün yaşadığı şeyler. Bu fotoğraflarla tüm dünyaya Gazze halkı olarak buradayız demek istiyoruz. O insanlar rakam değil birer hayatları var. Ben bir suça tanık oluyorum. Halkımın çektiği acılara tanık oluyorum" diye konuştu.

"KENDİ HİKAYEMİ DE ÇEKTİM! AİLEMİ, EVİMİ KAYBETTİM"

"Kendim de 2 yıldır bu soykırım içinde yaşıyorum" diyen Cadallah, "Acı bir hikayenin fotoğrafını çekiyorum. Kendi hikayemi de çektim. Ailemi, evimi kaybettim ama işimi yapmaktan vazgeçmedim. Fotoğraf çekmek burada sıradan bir iş değil. Çok ağır bir sorumluluk" ifadelerini kullandı.