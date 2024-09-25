Erdoğan'ın BM konuşması dünyada böyle yankılandı: Saldırıları açıkça eleştirdi, Netanyahu hükümetini azarladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulun'nda tarih bir konuşma daha gerçekleştirdi. Sözlerine "Birileri rahatsız olsa da birileri şahsımızı yine hedef alacak olsa da bugün burada, insanlığın ortak kürsüsünde, insanlık adına bazı gerçekleri açık açık konuşmak arzusundayım" sözleri ile başlayan Erdoğan, Filistin'i henüz tanımayan devletlere tarihin doğru tarafında yer almaları için çağrıda bulundu.

Gazze'de aylardır devam eden katliama dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ey BM Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz” diye sordu.





AFP: ERDOĞAN'DAN SERT KONUŞMA

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Erdoğan'ın BM'deki çağrıları bugün dünya çapında yankılandı. AFP haber ajansı okuyucularına 'son dakika' olarak geçtiği haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in tüm bölgeyi savaşa sürüklediğini söyledi. Erdoğan, sert konuşmasında, 'Gazze'de sadece çocuklar değil, BM sistemi de ölüyor' dedi." ifadelerini kullandı.

AP haber ajansı ise "Türkiye Cumhurbaşkanı İsrail'in Filistinlilere karşı etnik temizlik uyguladığını, Netanyahu'nun, Hitler gibi durdurulması gerektiğini söyledi." diye yazdı.



Katar merkezli yayın organı Al Jazeera, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM ve Batı değerlerinin Gazze'de öldüğünü söyledi' başlıklı haberinde, "İsrail'in Gazze'deki saldırısını açıkça eleştiren Erdoğan, Netanyahu hükümetini Orta Doğu'yu savaşa sürüklediği için azarladı. Uluslararası toplumu 'Netanyahu ve cinayet şebekesini' durdurmaya çağırdı" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'ın Gazze'de 'derhal ateşkes' çağrısında bulunduğunu yazan Al Jazeera, Erdoğan'ın "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." cümlesini ön plana çıkardı.



ABD merkezli yayın organı Politico, Erdoğan'ın BM toplantısında İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Hitler'e benzettiğine ve 'insanlığın ittifakı' için çağrıda bulunduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda, ABD Başkanı Joe Biden'dan hemen sonra kürsüye çıktığını yazan gazete, "Erdoğan, ABD'nin bölgedeki politikasını eleştirdi .'Ateşkes için çalıştıklarını iddia edenler, İsrail'in katliamlarına devam edebilmesi için ona silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor' dedi." ifadelerini kullandı.



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The Jerusalem Post, Erdoğan'ın İsrail'in müttefiklerini desteklerinden dolayı eleştirerek, Gazze'de adalet ve ateşkes çağrısında bulunduğunu yazdı.

Erdoğan'ın BM'nin Gazze'deki savaşa verdiği tepkiyi sert bir dille eleştirdiğine dikkat çeken gazete, Cumhurbaşkanı'nın "Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan, siyasi ikbali için tüm bölgeyi savaşa sürükleyen katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız?" sözlerine atıfta bulunarak Erdoğan'ın 'hesap sorulmasını istediğini' yazdı.