Erdoğan’ın Beyaz Saray ziyareti ertelendi

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Bloomberg’ün görüşmeyle ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington gezisi ertelendi. Erteleme gerekçesinin Erdoğan’ın programındaki değişiklik olduğu belirtildi. Ankara’daki diplomatik kaynaklar da ertelemeyi doğruladı. Öte yandan ziyaretle ilgili Hürriyet Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, Beyaz Saray’dan bir yetkili ile görüştü. Yetkili açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılıklı olarak uygun bir zamanda Beyaz Saray’da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz, ancak programlarımızı uyumlu hale getiremedik ve şu anda duyuracağımız bir ziyaretimiz yok” dedi.

KEÇELİ: TÜRKİYE-ABD DİYALOĞU DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli planlanan ziyaretin programların uyuşmaması nedeniyle her iki taraf için uygun olacak bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Keçeli ayrıca, Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyaloğun devam edeceğini vurguladı.