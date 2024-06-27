×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Erdoğan’ın Beyaz Saray ziyareti ertelendi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Beyaz Saray#ABD
Erdoğan’ın Beyaz Saray ziyareti ertelendi
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 9 Mayıs’ta gerçekleştirmesi beklenen Beyaz Saray ziyaretinin ertelendiği bildirildi.

Haberin Devamı

Bloomberg’ün görüşmeyle ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington gezisi ertelendi. Erteleme gerekçesinin Erdoğan’ın programındaki değişiklik olduğu belirtildi. Ankara’daki diplomatik kaynaklar da ertelemeyi doğruladı. Öte yandan ziyaretle ilgili Hürriyet Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, Beyaz Saray’dan bir yetkili ile görüştü. Yetkili açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılıklı olarak uygun bir zamanda Beyaz Saray’da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz, ancak programlarımızı uyumlu hale getiremedik ve şu anda duyuracağımız bir ziyaretimiz yok” dedi.

KEÇELİ: TÜRKİYE-ABD DİYALOĞU DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli planlanan ziyaretin programların uyuşmaması nedeniyle her iki taraf için uygun olacak bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Keçeli ayrıca, Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyaloğun devam edeceğini vurguladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Beyaz Saray#ABD

BAKMADAN GEÇME!