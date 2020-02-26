Erdoğan’dan Suriye mesajları: İdlib’i süratle çözmeliyiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın rejim güçlerine en üst düzeyde destek verdiğini belirterek, “İnkâr etseler de bu tespit bizde. Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkûmuz. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, (Almanya Başbakanı Angela) Merkel ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. 5 Mart’ta bizim en kötü ihtimalle Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu” dedi. Erdoğan dün, Azerbaycan ziyareti öncesi başkent Ankara’da Esenboğa Havalimanı’nda yaptığı basın toplantısında özetle şu mesajları verdi:

“(Suriye yol haritası) Yol haritası ile ifademiz; şu anda malum Türkiye-Rusya arasında gerek İdlib’de gerek Libya’da yaşanan bir süreç var. Öncelikle İdlib’i süratle çözmemiz gerekiyor. Bunu gerek Putin ile en üst düzeyde görüşüyorum. Gerekse aynı şekilde dışişleri, savunma bakanımız, istihbarat onların görüşmeleri oldu.

Bir de bu işin Libya ayağı var. Libya ayağında aynı şekilde bizim Rusya ile görüşmelerimiz var. (Halife) Hafter denilen orada gayrimeşru bir kişilik var. Bu gayrimeşru kişiliğin yanında Abu Dabi yönetimi yer alıyor. Maalesef Rusya’nın da orada Wagner diye bir güvenlik ekibi var ki sayısal olarak 2 bin 500 kişilik bir kuvvet bu. Bunun parasal kaynağının Abu Dabi yönetimi olduğunu bizler biliyoruz. Bunun dışında Hafter’e Sudan’dan, değişik yerlerden ayrıca destekler var ki, bu destekler 10 binin üzerinde. Tüm bunların değerlendirmesini Türkiye olarak Rusya ile yürütüyoruz.

‘RUSYA REJİMİ DESTEKLİYOR’

Bu vesileyle Putin ile en üst düzeyde zaman zaman görüşmeleri yaparak yol haritamıza nerede, ne tür eksikler var bunları değerlendirmek bakımından devam ediyoruz. Bütün Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor. Hava kuvvetleri noktasında desteği veriyor, bunun tespitleri elimizde. Her ne kadar inkâr etseler de bu tespit bizde var. Bizim burada 911 kilometre sınırımız varken biz böyle bir mücadelenin içinde olmayacağız onlar mı olacak? Biz bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkûmuz. Bütün bu tacizler, sınırımıza olan yüklenmeler bunu neyle izah edeceğiz?

‘PUTİN İLE BULUŞABİLİRİZ’

Şu anda 3 milyona varan eğer bizim sınırlarımıza doğru bir yüklenme varsa buna eli bağlı mı duracağız? Biz insani, vicdani her türlü değer yargılarını göz önüne alarak bu değerlendirmeyi yapıyoruz ve bunları çok açık ve net Putin ile paylaştım. Bundan sonraki süreçte aynı şekilde buna devam edeceğiz.

(Dörtlü zirve ve Rus heyet) Heyet yarın (bugün) ülkemize gelecek. Fakat bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili ise Macron ile aynı şekilde Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. 5 Mart’ta bizim en kötü ihtimalle Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Bir araya gelişte de telefonun ötesine geçip bu görüşmeleri yüz yüze yapma konumunda olacağız.

‘LİBYA’DA İKİ ŞEHİDİMİZ VAR’

Bizim kendimize ait Libya’da iki tane şehidimiz var. Şimdi bu rakamı ben açıkladım bay Kemal ne yapacak bunu. Suriye Milli Ordusundan şu anda bizim eğitici kadrolarımızın altında orada bulunanlar var. Yine bay Kemal şunu da sorsun, Hafter’in yanında Wagner’in ne işi var? Suriye Milli Ordusu’ndan oraya gidenlerin ortak paydaları var ve bu çerçevede onlar Libya’da bulunuyorlar. Suriye’de bizimle beraber mi bunlar, beraber. Bu kardeşlerimiz orada da beraber olmayı kendileri için şeref telakki ediyorlar ve oraya gidişlerinin bir manevi boyutu da ayrıca var. Ama bundan bay Kemal anlamaz.”

‘YUKARI KARABAĞ AZERBAYCAN’DIR’

TÜRKİYE-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 8’inci Toplantısı’na katılmak üzere dün Bakü’ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zagulba Sarayı’na gelişinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ilişkileri farklı boyutlarıyla ele almalarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası sorunlara ilişkin fikir alışverişinde bulundular. Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl kardeşim Aliyev, ‘Yukarı Karabağ Azerbaycan’dır’ diyerek görüşünü açıkça ifade etmişti. Aynı hususun altına imzamızı atarak burada ifade etmek istiyorum” dedi. Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Vatanınıza hoş geldiniz” diyerek ziyaretin büyük önem taşıdığını belirtti. Görüşme sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, “Hocalı’da 20’nci yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri işlenmiştir. 613 kardeşimiz hunharca şehit edilmiştir. Hocalı Katliamı’nı unutmadık, unutmayacağız” dedi.



15 MİLYAR DOLAR HEDEFİ



İki lider Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin toplantısına da başkanlık etti. Erdoğan, “Hedef 2019’da yaklaşık 4 buçuk milyar dolar olan ticaret hacmimizi, daha önce belirlediğimiz gibi 15 milyar dolara çıkarmak” dedi.