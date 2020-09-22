Erdoğan’dan rezil manşete suç duyurusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da gazetenin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 12, 13 ve 299. maddeleri uyarınca ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatma kararı aldı.

Dilekçede haberin detayları da paylaşılarak, “Yurtdışında işlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçlarında Türk adli makamları görevli ve yetkilidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak işlenen şikayet konusu suçlar hakkında Türk adli makamları soruşturma yapmaya yetkilidir” denildi. Ayrıca, “Yunan gazetesinde Cumhurbaşkanımıza yönelik kullanılan ifadeler, dramatik bir ahlaki çöküntünün en çirkin tezahürlerinden biridir” ifadeleri yer aldı.