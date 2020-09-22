Erdoğan’dan rezil manşete suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Erdoğan’a yönelik hakaret içeren manşetiyle büyük tepki çeken Yunanistan’ın Dimokratia gazetesinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da gazetenin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 12, 13 ve 299. maddeleri uyarınca ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatma kararı aldı.
Dilekçede haberin detayları da paylaşılarak, “Yurtdışında işlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçlarında Türk adli makamları görevli ve yetkilidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak işlenen şikayet konusu suçlar hakkında Türk adli makamları soruşturma yapmaya yetkilidir” denildi. Ayrıca, “Yunan gazetesinde Cumhurbaşkanımıza yönelik kullanılan ifadeler, dramatik bir ahlaki çöküntünün en çirkin tezahürlerinden biridir” ifadeleri yer aldı.
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