Erdoğan’dan Patriğe mektup: Osmanlı Ermenilerini saygıyla yâd ediyorum

1915 olaylarının yıldönümü dolayısıyla Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’a mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla yâd ediyor, torunlarına taziyelerimi sunuyorum” dedi.

MÜDAHALE ARACI HALİNE GETİRİLDİ

“Bu topraklarda asırlardır barış içinde hep birlikte yaşıyor, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde huzur buluyoruz. Bizi bir arada tutan ne çıkardır, ne de hesaptır; bizi bir arada tutan aynı ülkeye, aynı değerlere, aynı yüksek ideallere olan samimi bağlılığımızdır” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Tarihçilerin yapması gereken tartışmaların üçüncü taraflarca siyasallaştırılarak, ülkemize yönelik müdahale aracı haline getirilmesinin kimseye bir faydası olmamıştır. Kimliğimizi sadece, ruhumuzda geçmişin bıraktığı sancılar üzerine inşa etmenin yeni nesillere de büyük bir haksızlık olduğuna inanıyorum. Türkler ve Ermeniler olarak bütün engelleri birlikte aşacak olgunluğa eriştiğimizi artık ortaya koymamız gerekiyor.”



ERİVAN İLE İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYE HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile iyi komşuluk ve saygı temelinde ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını yineleyerek “Karabağ krizinin çözümünden sonra bu çağrımızı yüksek sesle bir kez daha yeniledik. Aynı çağrıyı tekrarlıyorum. Sevinçleri paylaşmak, acılara ortak olmak, tarihten doğru dersleri çıkararak geleceği inşa etmek bizlerin elindedir. Türkiye, bu hususta üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir. Milletimizin ayrılmaz bir parçası olan Ermeni vatandaşlarımıza ülkemizin yürüttüğü bu mücadeleye verdikleri samimi destek için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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