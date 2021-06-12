Erdoğan’dan NATO’da kritik görüşmeler

NATO’nun en az on yıllık yol haritasını ortaya koyacağı ve önemli bir dönemin başlangıç noktası olacak 14 Haziran’da Brüksel’de yapılacak zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceği ikili temasların çoğu çok boyutlu etki yaratma potansiyeli taşıyor. Temaslar ikili ilişkileri, NATO içi işleyişi ve Türkiye-AB ilişkilerini ilgilendiren boyutlara sahip.

BIDEN İLE GÖRÜŞME

Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmenin, tüm NATO müttefiklerinin dikkatle izleyeceği bir temas olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Erdoğan-Biden görüşmesi, NATO zirvesinin ardından yapılacak. Görüşmede müttefikler arası ilişkilerde pürüzlerin en aza indirilmesi ortak hedef.

MACRON İLE GÖRÜŞME

Erdoğan’ın bir diğer kritik teması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapacağı görüşme. Zirve başlamadan yapılacak görüşmede NATO içi ilişkilerden Suriye’ye, Libya’dan Fransa’nın İslam’la ilişkisine kadar çok sayıda başlığın gündeme gelmesi bekleniyor. Macron, görüşmeye ilişkin “Birbirimizi görmeye ihtiyacımız var. Görüş ayrılıkları olsa da konuşmalı ve konuşmaya devam etmeliyiz” dedi.

MİÇOTAKİS İLE DE GÖRÜŞME YAPACAK

Dikkatle izlenecek bir başka temas da Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’le yapacağı görüşme olacak. Dışişleri bakanları düzeyinde yakalanan olumlu atmosferin liderler düzeyinde de sağlanması en önemli hedef. Erdoğan’ın İngiltere Başbakanı Johnson ile yapacağı görüşmede ikili, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde AB-Türkiye ilişkilerinin odakta olması öngörülüyor. Hollanda, Litvanya ve Letonya liderleri de Erdoğan’ın görüşme listesinde.

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