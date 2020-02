Erdoğan’dan kararlılık mesajı: İdlib harekâtı an meselesidir

TÜRKİYE’nin Suriye’de Esad rejimine bağlı birliklerin Türk askeri gözlem noktalarının gerisine çekilmesi için bu ay sonuna kadar verdiği sürenin sonuna yaklaşılırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz. İdlib harekâtı bir an meselesidir” uyarısında bulundu. Erdoğan, partisinin dünkü meclis grup toplantısında ve ardından gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi:

‘SON İKAZLARIMIZI YAPIYORUZ’

“Harekât bölgelerimize tacizlere en sert şekilde cevap veriyoruz. Şayet muhatap ülkeler, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını karşılayamazsa, başımızın çaresine bakmak zorunda kalacağımızı, her fırsatta kendilerine söyledik, söylüyoruz. Rejimin saldırganlığını sona erdirip, Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz.”

‘BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ’

“Gerek Türkiye’de gerek Rusya’da gerekse sahada yapılan görüşmelerde arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Her ne kadar görüşmeler devam edecek olsa da masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekât planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyoruz. İdlib harekâtı, bir an meselesidir. Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hâlâ anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız.”

‘TRUMP İLE GÖRÜŞTÜK’

“(ABD Başkanı Donald) Trump ile bu konuyu görüştük. Ne pahasına olursa olsun İdlib’i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız.” ‘ABD’nin olası bir operasyonda katkısı olabilir mi’ sorusuna Erdoğan, “Her an her türlü dayanışmamız olabilir. Dedik ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Bir gece ansızın geldiğimizde adıyla sanıyla geliriz” yanıtını verdi. Kremlin’in ‘Türkiye’nin harekâtı kötü senaryo olur’ açıklamasıyla ilgili Erdoğan, “Rusya’nın bu tür kötü senaryoların içinde yer alacağına inanmıyoruz” dedi.

AKAR: ÇEKİLME YOK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da İdlib ile ilgili olarak, “Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil” dedi. Akar, ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye’nin taahhütlere uyduğunu, diğer tarafların da uymasını beklediklerini kaydetti. Akar, “(Rusya ile) Görüşmeler devam edecek. Taleplerimizi gündeme getirmeye devam edeceğiz” dedi.