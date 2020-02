Erdoğan’dan İdlib uyarısı: ‘Süre doluyor’

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rus heyeti ile Ankara’da İdlib’deki duruma dair üçüncü tur görüşmeler öncesi partisinin dünkü meclis grup toplantısında Suriye’deki son gelişmelerle ilgili kritik mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

‘KRİZE KARŞI HER YOLU DENEDİK’

“Suriye’de özellikle İdlib’de ortaya çıkan büyük insani krizi önlemek için sahada aktif müdahale dahil her yolu denedik. Türkiye, halen topraklarında 3.7 milyon Suriyeliyi misafir ederken, İdlib’den ülkemize şu an itibarıyla görünen o ki, asgari 1 milyonu aşkın yeni göç dalgasını sessiz sedasız kabullenmeyecektir. Talebimiz, rejimin saldırılarını bir an önce sona erdirip, Soçi Muhtırası sınırlarına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesidir. Böylece sınıra doğru harekete geçen kitlelerin yeniden evlerine dönebilmelerini sağlayabileceğiz. Rusya, maalesef bu insani hassasiyeti bir türlü kabul etmek istemiyor ama gözlem, gözetleme kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor. Gereği neyse bu gözetleme, gözlem kulelerimizi bu defa kuşatmalardan öyle veya böyle bu ay sonuna kadar kurtarmanın planlaması içindeyiz.

‘EN BÜYÜK SIKINTI HAVA SAHASI’

Suriye’de asıl topraklarını, özgürlüklerini ve geleceklerini kurtarmak isteyenler, ülkemizle birlikte hareket eden gruplardır. Bunların muhalefeti Esed rejimine, muhabbeti ise kendi vatanlarına ve halklarına karşıdır. İdlib’deki askeri varlığımızı hem gözlem ve kontrol noktalarımızdaki askerlerimizin güvenliğini sağlamak hem de halkı Esed rejiminin zulmüne karşı korumak için güçlendirdik. Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız. Diplomatik kanalları da sonuna kadar çalıştırıyoruz. Biz coğrafyanın misafiri değil ev sahibiyiz. Bunun için İdlib’de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız.

‘BU KONUDA KARARLIYIZ’

Bu konuda kararlıyız ve her türlü fedakarlığı göze aldık. Hani şair, ‘Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile’ diyor ya, bu millet işte böyle bir millettir. Şehadet bizim için bir son değil, payelerin en büyüğüdür. Milletimiz, 15 Temmuz gecesi, topyekûn bu ruha sahip olduğunu, yeri geldiğinde hiç düşünmeden ölümün üzerine yürüyebileceğini göstermiştir. Asıl mesele, Suriye’de bize karşı dostluğa ve müttefikliğe sığmayacak tavırlar içine girenlerin ne kadar fedakarlığı göze aldıklarıdır. Savaşta tank, top, uçak, füze, kurşun bir yere kadar işe yarar. Asıl mesele yürektir, asıl mesele inançtır, asıl mesele imandır. ‘İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür.’ Hamdolsun bunların hepsi de milletimizde ziyadesiyle vardır.

‘MACERA ARAMIYORUZ’

Suriye’nin ne topraklarında ne petrolünde ne de başka bir değerinde gözümüz yoktur. Tek istediğimiz, tarihi ve kültürel kardeşlerimiz olarak gördüğümüz Suriyelilerin ne zalim rejimin ne de kukla terör örgütlerinin tasallutu altında kalmadan kendi topraklarında huzur içinde yaşamalarını sağlamaktır. Çünkü bizim huzurumuz da buradan geçiyor. Milletimden ricam, Suriye, Libya, doğu Akdeniz meselesine bu gözle bakmalarıdır. Sınırlarımız dışında macera aramıyoruz. Tam tersine sınırlarımızı güven altında tutmak, şehirlerimizde, evlerimizde huzurla yaşayabilmemizi temin için mücadele ediyoruz.”

‘BİZİ SURİYE HALKI ÇAĞIRDI’

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, önceki gün Azerbaycan’a düzenlediği seyahat dönüşünde uçakta gazetecilere konuştu. Suriye rejimine İdlib’de geri çekilmesi için şubat ayı sonuna kadar süre verildiğinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Bizim şubat sonu tabirimiz tamamıyla gözlem noktalarımız ile alakalıdır. Çünkü gözetleme noktalarımıza yönelik bir kuşatma söz konusu ve bu kuşatmaya müsaade edemeyiz.

‘TAVİZ VERMEYİZ’

Bu unsurların güneye çekilmelerini söyledik. ‘Çekilmemeleri halinde gereğini yaparız’ dedik. Soçi Mutabakatı bu konuda neye amir ise biz gereğini istiyoruz. Bu konuda taviz vermemiz mümkün değil” dedi. Türkiye’nin Suriye’de bulunmasının gerekçesinin Adana Mutabakatı’na dayandığını hatırlatan Erdoğan, “Bizi Suriye halkı çağırdı. Biz orada sömürü için yokuz, biz orada işgal için yokuz. Peki Adana Mutabakatı’nda süreç nedir? Siz terör örgütlerini kaçtıkları yere kadar kovalarsınız. Şu anda biz de terör örgütlerini kovalıyoruz. Bu kâh PKK’dır, YPG’dir, PYD’dir. Bunlarla meşgulüz” diye konuştu.

‘PATRIOT’A YANIT YOK’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib için Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya arasında dörtlü zirvenin netleşmediğini, ancak Rusya lideri Vladimir Putin ile 5 Mart’ta İstanbul’da görüşeceklerini belirtti. ABD’nin Türkiye’ye Patriot verip vermeyeceği sorusu üzerine ise Erdoğan, bu konuda henüz bir destek gelmediğini söyledi.

‘HOCALI KATLİAMI’NI LANETLİYORUM’

“Yukarı Karabağ konusunda Azerbaycan’ın yanındayız” mesajı veren Erdoğan, Ermanistan birliklerince 28 yıl önce işlenen Hocalı katliamıyla ilgili olarak “Hocalı Katliamı’nı tekrar lanetliyorum. 1992’de yaşanan bu elim hadisede malum 613 kardeşimiz şehit edilmişti. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. (Tuba ATAV / DHA)