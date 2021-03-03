Erdoğan’dan Fransa ile dayanışma vurgusu

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre iki lider, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede, Macron’un şahsında Fransız halkını selamladığını ifade eden Erdoğan ayrıca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Fransa vatandaşları için taziyelerini iletti.

Türkiye-Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını dile getiren Erdoğan, “iki güçlü NATO müttefikinin” terör örgütleriyle mücadelede atabileceği ortak adımlara işaret etti. Erdoğan, “Türkiye ve Fransa’nın dayanışma içinde hareket etmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFTAKİ DETAY

Görüşmeden servis edilen fotoğrafta, duvarda asılı Sultan Abdulhamid portresi dikkat çekti. Abdulhamid, döneminde, İslam karşıtı eylemler nedeniyle Fransa’ya sert uyarılarda bulunmuştu.