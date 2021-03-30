Erdoğan’dan Atina’ya milli bayram mesajı

Erdoğan mesajında “Ekselanslarınızın ve Yunan halkının refah ve mutluluğu için en iyi dileklerimi dile getiriyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, diyalog ve işbirliği ile her alanda gelişmesini diliyorum” dedi.

Yunanların 25 Mart 1821’de Osmanlıya karşı isyan başlatmasının 200’üncü yılı dolayısıyla geçen hafta ülke çapında yabancı konukların katıldığı kutlama törenleri yapılmıştı.

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