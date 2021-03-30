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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 30.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erdoğan’dan Atina’ya milli bayram mesajı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Erdoğan’dan Atina’ya milli bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 25 Mart Yunan milli bayramı dolayısıyla Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’ya mesaj yolladı.

Erdoğan mesajında “Ekselanslarınızın ve Yunan halkının refah ve mutluluğu için en iyi dileklerimi dile getiriyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, diyalog ve işbirliği ile her alanda gelişmesini diliyorum” dedi.

Yunanların 25 Mart 1821’de Osmanlıya karşı isyan başlatmasının 200’üncü yılı dolayısıyla geçen hafta ülke çapında yabancı konukların katıldığı kutlama törenleri yapılmıştı.

Erdoğan’dan Atina’ya milli bayram mesajı

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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