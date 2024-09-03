Erdoğan’dan Aliyev’e tebrik telefonu

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6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarıştı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), Milli Meclis’te 68 sandalye ile parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti oldu. Seçimlerde Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan’ın tüm topraklarında milletvekili seçimi yapılmış oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Aliyev’i, lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisinin zaferi dolayısıyla tebrik etti.