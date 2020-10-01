Erdoğan’dan AB liderlerine: Yanlı tutum hukuka aykırıdır

Erdoğan, mektubunda, “AB’nin, aday ülke Türkiye’ye karşı takındığı yanlı tutumu terk etmesini, Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin maksimalist tezlerine koşulsuz, haksız yere destek vermemesini temenni ediyorum. AB’nin ülkeme karşı aldığı bu yanlı tutum, AB müktesebatına ve uluslararası hukuka aykırıdır” değerlendirmesi yaptı. Erdoğan, Yunanistan ve GKRY dışındaki AB üyelerine gönderilen mektupta, Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasındaki iki ana hedefini; deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak sınırlandırılması ve Türkiye’nin kıta sahanlığındaki hak ve yetkilerinin korunması ile Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Adası’nın eşit ortağı olarak, Ada’nın hidrokarbon kaynakları üzerindeki hak ve çıkarlarının garanti altına alınması olarak saydı. Erdoğan, gerginliğin kaynağı olarak ise Yunanistan ve GKRY’yi işaret etti.

Bu arada, dün yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “iki ülke arasındaki müstesna ilişkileri” daha da geliştirmek istediklerini belirtti.