Erdoğan’a Beyaz Saray’da tam teşekkül protokol

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık altı yıl aradan sonra Beyaz Saray’a ve Oval Ofis’e dönüşü sırasında gerek resmi hazırlıklar gerekse ABD Başkanı Donald Trump’ın ağırlama şekli, devlet başkanlarını karşılama hususundaki protokol kurallarının en üst seviyede uygulandığını ortaya koydu.

TRUMP’IN ÜSSÜNE İNDİ

Geçtiğimiz pazar günü 80’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta bulunduğundan ötürü John F. Kennedy Havalimanı’ndan Washington’a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın kullandığı Washington’a komşu eyalet olan Maryland’deki Andrews Askeri Hava Üssü’ne indi.

ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdiği ilgi uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti.

DEVLET KONUKEVİ TAHSİS EDİLDİ

Geçmişte Washington’a Amerikan başkanlarını ziyarete gelen devlet liderleri bir gece Beyaz Saray’da ve daha sonrasında otellerde kalırken, eski İngiliz Başbakanı Winston Churchill’in ABD’nin 32’nci Başkanı Franklin D. Roosevelt’i sık sık ziyaret etmesiyle birlikte bir devlet konukevi ihtiyacı olduğu hissedildi. 1942’de devlet tarafından Beyaz Saray karşısında bulunan Blair House satın alındı. O tarihten bu yana önemli devlet adamlarına bu ev tahsis edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da gönderine Türk Bayrağı çekilen Blair House’da kalırken, konukevinin çalışanlarının Erdoğan çifti ile fotoğraf çekilmesi de dikkat çekti.

MERASİM BÖLÜĞÜ HAZIR BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin Blair House’dan Beyaz Saray’a hareketi öncesinde kuzey kanadında da hazırlıklar üst seviyedeydi. Seçkin devlet başkanlarını onurlandırmak için Beyaz Saray’a gelen merasim bölüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için hazır bulundu. Amerikan ordusunun farklı birimlerini temsilen her kuvvetten asker bulunurken, ellerinde 50 eyaleti temsilen bayraklar bulundu.

KAPIDA KARŞILADI KAPIDA UĞURLADI

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracı Beyaz Saray’a giriş yapmadan önce Oval Ofis’in bulunduğu Batı Kanadı’nın kapısına çıktı. Erdoğan’ı karşılayan Trump, sonrasında Batı Kanadı’nda sırasıyla hazır bulunan Protokol Müdürü Monica Crowley, Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, CIA Direktörü John Ratcliffe, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ı tanıttı. Trump, Erdoğan ayrılırken de protokol standartlarının dışında bir hareket olarak kapıya kadar uğurladı ve Türk bakanlarla vedalaşırken ayaküstü sohbet etti.

BEYAZ SARAY’DAN ZİYARETE ÖZEL KLİP

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın görüşmesinden anların yer aldığı bir video yayınladı. Trump’ın “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmek benim için bir zevk. Uzun zamandır dostuz ve kendisi çok saygı duyulan bir adam” cümlesiyle paylaşılan videoda, Erdoğan’ın ziyaretinden farklı kesitler yer aldı. Paylaşımda, ABD ve Türk bayrağı yan yana konuldu.

BARRACK’TAN DÜZELTME GELDİ… ‘SAYGIYI KASTETMİŞTİM’

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, son günlerde gündem olan “Türkiye’ye meşruiyet verme” ifadesine açıklık getirdi. Siyasi bir bağlamı değil, saygıyı kastettiğini belirten Barrack, “Türkiye’yi ne zaman görüşsek bizim en büyük NATO müttefikimiz diyoruz. NATO’nun amacı Avrupa’yı Rusya’dan korumak. Türkiye İttifak içinde en büyük ikinci asker ve ekipman sağlayıcısı. Avrupa Birliği ise onları almıyor. Bu çok sinir bozucu değil mi? Bu saygısızlık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı Blair House konukevine Türk bayrağı çekildi.