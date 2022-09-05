‘Erdoğan Zaporojye için arabuluculuk önerdi’

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Katar merkezli El Cezire’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin nükleer santral konusunda “tahıl koridoru anlaşmasına benzer bir rol oynayabileceğini” söyledi. Teklif, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın, Zaporojye santralini şebekeye bağlayan ana nakil hattının devre dışı kaldığını açıklamasından hemen sonra geldi. Ajans, elektriğin yedek hat üzerinden taşındığını bildirmişti. Ukrayna tarafı daha önce, Rus bombardımanı yüzünden şebeke bağlantısının koptuğunu, enerji akışının da kısa süreliğine kesildiğini duyurmuştu.