Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

‘Erdoğan Zaporojye için arabuluculuk önerdi’

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Zaporijye#Arabuluculuk
‘Erdoğan Zaporojye için arabuluculuk önerdi’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 07:00

Türkiye’nin, Rusya’nın elinde olan Zaporojye nükleer santrali civarındaki çatışmaların durması için arabuluculuk teklif ettiği iddia edildi.

Haberin Devamı

Katar merkezli El Cezire’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin nükleer santral konusunda “tahıl koridoru anlaşmasına benzer bir rol oynayabileceğini” söyledi. Teklif, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın, Zaporojye santralini şebekeye bağlayan ana nakil hattının devre dışı kaldığını açıklamasından hemen sonra geldi. Ajans, elektriğin yedek hat üzerinden taşındığını bildirmişti. Ukrayna tarafı daha önce, Rus bombardımanı yüzünden şebeke bağlantısının koptuğunu, enerji akışının da kısa süreliğine kesildiğini duyurmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Zaporijye#Arabuluculuk

BAKMADAN GEÇME!

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa

BAKMADAN GEÇME!

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa