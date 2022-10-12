Erdoğan yarın Putin ile Astana’da görüşecek

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Türkiye’nin Rusya ile Batılı ülke liderlerini buluşturmayı Putin’e önerecek. Putin’in olumlu yanıt vermesi durumunda Türkiye’nin ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleriyle temasa geçmesi gerekiyor. Kremlin dün, Erdoğan ile Putin’in Astana’da düzenlenen “Asya’da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler 6. Liderler Zirvesi”nde bir araya geleceklerini teyit etti. Türkiye’nin yeni inisiyatifinden Moskova’nın haberdar olduğunu dile getiren Kremlin Sözcüsü Peskov, “Astana’daki zirveye Putin de katılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir araya gelerek yeni önerileri görüşebilirler” açıklamasını yapmıştı.

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AKAR VE ŞOYGU GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Ukrayna ve Suriye konularının ele alındığı görüşmede, acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulayan Bakan Akar, Türkiye’nin bölgede barışın temini için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etti.