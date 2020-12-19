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Haber Giriş: 19.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erdoğan ve Merkel telekonferansla görüştü

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Erdoğan ve Merkel telekonferansla görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, yeni dönemde Türkiye-Avrupa Birliği(AB) ilişkileri değerlendirildi. Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik yapıcı katkı ve gayretleri için Merkel’e teşekkür etti.

YAPICI TUTUM VURGUSU

Son AB Zirvesi’nde sağduyulu liderlerin katkısıyla olumlu gündeme atıfta bulunulmasını önemsediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye-AB ilişkilerinde kriz çıkarmak için çaba harcayanların bu fırsat penceresine zarar vereceğini kaydetti. Erdoğan, Türkiye’nin Yunanistan’la istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmesine rağmen, Yunan tarafının görüşmelerden kaçtığını belirterek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusunda da iyi niyet ve yapıcı tutum sergilemeye devam ettiğini söyledi. Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel’e yaklaşan Noel ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Bosna-Hersek ilişkilerini geliştirecek hususlar ile bölgesel konular değerlendirildi.

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