Erdoğan ve Biden 14 Haziran’da görüşecek

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın 14 Haziran’da NATO Liderler Zirvesi’ndeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele alacağı bildirildi. İki lider, Biden’ın başkanlık görevine gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşecek. NATO Liderler Zirvesi, 14 Haziran’da Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargâhı’nda düzenlenecek.

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