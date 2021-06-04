Erdoğan ve Biden 14 Haziran’da görüşecek
ABD, Başkan Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi’nde ikili görüşme yapacağını duyurdu.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın 14 Haziran’da NATO Liderler Zirvesi’ndeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele alacağı bildirildi. İki lider, Biden’ın başkanlık görevine gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşecek. NATO Liderler Zirvesi, 14 Haziran’da Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargâhı’nda düzenlenecek.
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