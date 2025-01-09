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Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştü

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Azerbaycan#Aliyev
Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında her alanda işbirliğinin devamı için görüştü.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki lider arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan’ın iki devlet tek millet anlayışıyla işbirliğini her alanda geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu, her zaman Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Azerbaycan#Aliyev

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