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Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Jens Stoltenberg#NATO
Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le telefonla görüştü.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’nin NATO’ya katılımının 70. yılı dolayısıyla tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Stoltenberg’e Türkiye’nin ittifak içindeki vazgeçilmez konumunu net biçimde vurgulaması dolayısıyla teşekkür etti.

KRİZDE ARABULUCUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna bağlamında devam eden krizin Türkiye’nin NATO içindeki katma değerini bir kez daha gösterdiğini, tırmanmanın başladığı ilk günden itibaren gerilimin diplomasiyle çözülmesi gerektiğini savunduklarını, liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceklerini her iki tarafla da paylaştığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Stratejik Konsept’te terörizm tehdidinin tüm boyutlarıyla uygun biçimde yansıtılmasının öncelik arzettiğini, bilhassa terörizmle mücadele gibi alanlarda Müttefiklerinden gereken destek ve dayanışmayı beklemenin Türkiye’nin en doğal hakkı olduğunu kaydetti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Jens Stoltenberg#NATO

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