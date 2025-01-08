‘Erdoğan saygı duyduğum biri’

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Önceki başkanlık döneminde savaşlardan kaçındığını hatırlatan Trump, Suriye’deki Amerikan askerlerini geri çekip çekmeyeceği ve ülkedeki süreçle ilgili açıklamalarında, Türkiye’nin önemine vurgu yaptı.

‘TÜRKİYE İLE İLGİLİ BİR DURUM’

İlk başkanlık döneminde Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ı yendiğini ve ülkedeki askerlerinin büyük bölümünü geri çektiğini söyleyen Trump, güncel durumla ilgili sorular karşısında Ankara’nın önemine işaret etti. Trump, Suriye’deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, “Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum” yanıtını verdi.

Suriye ile ilgili meselelerde Türkiye’nin önemine dikkati çeken Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

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‘RUSYA VE İRAN ZAYIFLADI’

Suriye’deki son gelişmeleri nasıl değerlendirdiğiyle ilgili bir soruya yanıt veren Trump, “Suriye’de yaşananlara bakarsanız, Rusya ve İran zayıfladı. Erdoğan çok zeki bir adam; adamlarını oraya farklı biçim ve isimler altında gönderdi. Onlar da gidip orada kontrolü ele geçirdiler” değerlendirmesini yaptı. Suriye’deki Amerikan askerlerinin iki ateş arasında kalma olasılığında nasıl bir durumun ortaya çıkabileceğini bir generale sorduğunu aktaran Trump, “General bana bakarak ‘Pek iyi olmaz efendim’ dedi. Ben de onları oradan çıkardım. Peki ne oldu biliyor musun? Hiçbir şey. Beni eleştirdiler. Aslında 5 bin hayat kurtardım” diye konuştu.

TRUMP: BİRLİKTE HARİKA BİR ULUS OLURDUK

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun istifa duyurusu sonrası bir kez daha iki ülkenin ‘birleşmesi’ çağrısını yaptı. Son haftalarda Kanada için birkaç kez ‘ABD’nin 51’inci eyaleti’ diyen Trump, dün yaptığı açıklamalarda ‘Kanada’nın ABD’ye ait bir eyalet olması gerektiğini yineleyerek “Kanada’yı aslında biz koruyoruz. Bizim ordumuza güveniyorlar. Bunda sorun yok ama bunun bedelini ödemeleri gerekiyor. Bu çok haksızlık” ifadesini kullandı. Kanada’nın Rus ve Çin gemilerinin ‘tehdidinden tamamen korunmuş’ olacağını belirten Trump, “Birlikte ne harika bir ulus olurduk” dedi.

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‘KANADALILAR İSTİYOR’

Trump “Kanada’daki pek çok kişi ABD’nin 51’inci eyaleti olma fikrine bayılıyor. ABD artık Kanada’nın ihtiyaç duyduğu yardımlara ve verilen ticaret imtiyazlarına katlanamaz. Trudeau bunu biliyordu ve istifa etti” dedi. Meksika Körfezi’nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğini söyleyen Trump, Panama Kanalı ile Grönland’ı kontrol edebilmek için de gerekirse asker kullanabileceğini ima ederek, “Size güvence veremem ama belki bir şeyler yapmamız gerekebilir” dedi.

BIDEN ANLAŞMAYI BOZDU

Trump, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da, Rusya ile Ukrayna’nın başlarda anlaştığını ancak bu anlaşmanın ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından bozulduğunu ileri sürdü.