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Erdoğan ve Paşinyan arasında kritik görüşme

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Paşinyan#Ermenistan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 17:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

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İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bugün (11 Eylül) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alınmıştır.

Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulamış ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etmişlerdir."

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#Erdoğan#Paşinyan#Ermenistan

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