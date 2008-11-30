Erdoğan Mumbai’de de arabuluculuğa soyundu

Ümit ÇETİN/ANKARA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan, Mumbai’de yaşanan terör olaylarının ardından Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan gerginliği azaltmak üzere arabuluculuğa soyundu.

Erdoğan, saldırıların ardından iki ülke lideriyle ayrı ayrı görüştü. Önce hindistan Başbakanı Manmohan Sing’i telefonla arayan Erdoğan, taziye dileklerini iletti ve "Teröre karşı ortak mücadele içindeyiz" dedi. Öte yandan Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani de Erdoğan’ı arayarak, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu. Dün de İsrail Başbakanı Ehud Olmert ve BM Genel Sekreteri Ban-ki Mun ile telefonda görüşen Erdoğan, Pakistan-Hindistan gerginliğine karşı ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.