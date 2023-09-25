Erdoğan Miçotakis görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklama: 'Hızlı koşacağız'

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Son dönemde ikili ilişkilerde pozitif rüzgarların estiği Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu için gittikleri New York'ta bir araya geldiler.

Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunan iki lider ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiler.



Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini, bugün diplomatik kaynaklardan görüşmeye dair aldığı bilgileri okuyucuları ile paylaştı ve Yunan heyetin New York'tan 'bavulunda 3 ana başlık' ile geldiğini yazdı.

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Bunlardan ilki, Türk tarafının ilişkileri normalleştirme sürecini devam ettirme konusunda gerçekten 'iyi bir ruh haline' sahip olması. Diplomatik kaynaklara göre Türk tarafı iki tarafı birbirine bağlayan temas çemberini genişletmeye ilgi duyduğunu ifade etti.

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"HIZLI BİR ŞEKİLDE KOŞACAĞIZ"

İkincisi temasların hızı ile alakalı. Temaslar hakkında bilgi sahibi kaynak Kathimerini'ye yaptığı açıklamada "Hızlı bir şekilde koşacağız" dedi.

Kathimerini, Miçotakis ve Erdoğan arasındaki görüşmede mevcut takvime uyulması ve varılabilecek anlaşmaların hazırlanması için iletişimin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındığını yazdı.



Üçüncü madde ise Türk-Yunan anlaşmazlıklarının sert çekirdeğine dokunmayan konulardaki temasların yılsonundan önce bazı sonuçlar doğurabileceği yönündeki beklenti.

Bu konular arasında göç krizi, sivil koruma alanlardaki iş birliği, ticaret ve yatırım gibi başlıklar yer alıyor.

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İLK KRİTİK ZİRVE 16 EKİM'DE

Kathimerini konuya ilişkin makalesinde "16 Ekim'de Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve mevkidaşı Alexandra Papadopoulou iki taraf arasında yeni bir siyasi diyalog sürecini başlatacak ve bu toplantıdan sonra anlaşma ihtimalinin gerçekçi olup olmadığı büyük ölçüde görülecek." ifadelerini kullandı.