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Haber Giriş: 07.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erdoğan, Merkel ile görüştü | ‘AB, Yunanistan ve Rumlara boyun eğdi’

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Erdoğan, Merkel ile görüştü | ‘AB, Yunanistan ve Rumlara boyun eğdi’
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Almanya Başbakanı Merkel ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB zirvesinde yayınlanan bildirinin, işbirliğine zemin hazırlayacak unsurlardan yoksun olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi yaptı. Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya’daki gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan krizi de değerlendirildi.

FEDA EDİLMEMELİ

Erdoğan, görüşmede, 1-2 Ekim’de yapılan AB Zirvesi sonrası yayınlanan bildirinin, ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak, diyalog ve işbirliğine zemin hazırlayacak unsurlardan yoksun olduğunu belirtti. Türkiye’nin iyi niyetli tutumuna rağmen AB’nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi’nin baskı ve şantajlarına boyun eğdiğini ifade eden Erdoğan, Avrupa’nın büyük çıkarlarının birkaç birlik üyesinin küçük çıkarlarına feda edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına ilişkin sorunun çözümü için BM kararlarının uygulanması ve uluslararası hukukun gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Libya’da sağlanan sükunet sayesinde ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini de ifade etti.

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