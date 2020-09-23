Erdoğan Macron’la görüştü: 'Sağduyulu bir tutum bekliyoruz'

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre Macron’dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede Erdoğan Fransa’nın, Yunanistan ve Rum kesiminin gerginliği tırmandıran maksimalist iddia ve adımlarını desteklemesine anlam veremediğini belirtti. Türkiye’nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, sorunların çözümü için diyalog ve işbirliğini savunduklarını ifade etti.

DİYALOG MESAJI

Tansiyonu düşürmek için diplomasi fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, tüm sorunları masada konuşmak ve çözmek istediklerini söyledi. Bu süreçte Fransa’dan da sağduyulu ve yapıcı bir tutum beklediklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye-Fransa arasında istişare ve iletişim mekanizmasının sürekli olarak işletilmesinde fayda gördüğünü kaydetti. AB Liderler Zirvesi’nden Türkiye’ye ilişkin yapıcı diyalog ve işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımın çıkmasının da bölgesel meselelerin çözüm imkanları açısından önemli olduğunu belirtti.