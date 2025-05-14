Erdoğan istedi... Suriye’ye yaptırımları kaldırdım

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ABD Başkanı Trump, konuşmasında Suriye’ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı. Trump, dün Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kendisinden Suriye’ye yaptırımları kaldırmasını istediğini vurgulayarak, “Türkiye’nin lideri Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Ortadoğu’daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi. Suriye’deki yaptırımları kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

KALDIRABİLİRİZ DEMİŞTİ

ABD Başkanı, önceki gün Ortadoğu turu öncesinde Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlarken de, Erdoğan’ın Suriye’ye yaptırımları kaldırmalarını istediğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Pek çok kişi bana bunu sordu çünkü onlara (Suriye’ye) uyguladığımız yaptırımlar gerçekten de pek bir başlangıç imkânı sağlamıyor. Dolayısıyla bu kararı biz vereceğiz. Suriye’den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkânı vermek istiyoruz” demişti.

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ŞARA İLE GÖRÜŞECEK

Bu arada Beyaz Saray, Trump’ın Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bugün Suudi Arabistan’da kısa bir görüşme yapacağını bildirdi. Adı açıklanmayan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, “Başkan, yarın (bugün) Suudi Arabistan’da Suriye Cumhurbaşkanı ile selamlaşmayı kabul etti” ifadesini kullandı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın da dün akşam saatlerinde Riyad’a geçtiği bildirildi.

‘İSTANBUL’A RUBIO GİDECEK’

Öte yandan önceki gün yaptığı açıklamada kendisinin de 15 Mayıs’ta İstanbul’daki görüşmelere katılmasının söz konusu olabileceğini söyleyen Trump, İstanbul’da düzenlenecek Rusya-Ukrayna görüşmelerinin “muhtemelen çok iyi sonuçlar vereceğini” belirterek, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun bu görüşmelere katılacağını söyledi.

‘PUTİN GELİRSE TRUMP GELİR’

Diğer yandan Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg katıldığı bir televizyon programında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in perşembe günü İstanbul’a gitmesini umduklarını ve bu durumda Trump’ın da orada olacağını söyledi. İki ülke arasındaki savaşı sona erdirecek bir taslağın halihazırda olduğunu kaydeden Kellogg, “Müzakere etmeleri gerektiğini düşündüğümüz alanların bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu başlıkları konuşmaları gerekiyor. Devlet Başkanı Zelenski orada olacak ve eğer Putin de gelirse, bence anlaşmaya birçok insanın düşündüğünden çok daha yakınız. İlk yapacağımız şey tabii ki ateşkes olacak” ifadelerini kullandı.

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TRUMP’TAN RİYAD’A TRİLYONLUK ZİYARET

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından havalimanında, ABD başkanlık uçağı Air Force One’ın merdivenlerinde karşılanan Trump için özel devlet töreni düzenlendi. Suudi Kraliyet Divanı’nda açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, “Bildiğiniz gibi, burada dünyanın en büyük iş insanlarıyla birlikteyiz. Sizin sağladığınız birçok şeyle birlikte buradan büyük çeklerle ayrılacaklar. Bu ziyaret sayesinde ABD’de yaklaşık iki milyon istihdamdan söz ediyoruz” dedi.

‘SELMAN’I SEVİYORUM’

Amerikan şirketlerinin büyük çeklerle Suudi Arabistan’dan ayrılacağını ve Amerika’da milyonlarca istihdam yaratılacağını vurgulayan Trump, Selman sevgisinden de söz etti. “Birincisi, sizinle görüşmeyi seviyorum ve birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Gerçekten de birbirimizi çok sevdiğimize inanıyorum” diyen ABD Başkanı, “İkincisi, ABD adına buraya çok büyük yatırımcılar getirdik ve büyük ülkenize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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SpaceX ve Tesla’nın sahibi Elon Musk, ChatGPT isimli yapay zekâ uygulamasının sahibi Sam Altman, BlackRock CEO’su Larry Fink, Boeing CEO’su Kelly Ortberg, Google’ın Başkanı Ruth Porat, NVIDIA’nın CEO’su Jensen Huang, Coca-Cola’nın CEO’su James Quincey, Amazon’un CEO’su Andy Jassy, Uber’in CEO’su Dara Khosrowshahi ve daha birçok iş insanı ABD heyetinde hazır bulundu.

TARİHİ SİLAH ANLAŞMASI

Trump’ın ABD’li iş insanlarıyla birlikte yaptığı Riyad çıkarmasında enerji, savunma sanayisi, yüksek teknoloji, küresel altyapı, yapay zekâ yatırımları ve ABD’nin kritik minerallere erişimine yönelik bir dizi anlaşma duyuruldu. Bunların arasından en dikkat çekeni ise iki ülkenin imzaladığı silah anlaşması oldu. Yaklaşık 142 milyar dolarlık tarihin en büyük savunma satış anlaşmasına göre Suudi Arabistan’a çok sayıda Amerikan savunma şirketinden son model savaş teçhizatı ve hizmet sağlanacak.

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KAHVEYİ İÇMEDİ

Suudi Kraliyet Divanı’ndaki geleneksel kahve seremonisine Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte katılan Trump’a Suudi kahvesi ikram edildi. Veliaht Prens Selman ve Rubio kahvelerini içerken Trump’ın elindeki fincandan kahveyi içmediği ve etrafına baktığı görüldü. Trump’ın kahveyi neden içmediği ise bilinmiyor. Trump’ın Ortadoğu’daki diğer durakları Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olacak.