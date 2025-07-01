Erdoğan istedi demişti… Trump Suriye’ye yaptırımları kaldırdı

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD yönetiminin Suriye’deki yeni yönetime bir şans vermek adına kaldıracağını söylediği yaptırımları sona erdiren kararnameyi dün imzaladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan Trump, Suriye’nin istikrar ve barış yolunu desteklemek amacıyla Suriye yaptırımlarını sona erdiren bir Başkanlık Kararnamesi imzaladı” ifadelerine yer verildi. Kararnamenin, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırırken; Beşar Esad, onun çevresi, insan hakları ihlalcileri, uyuşturucu kaçakçıları, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişiler, DEAŞ ve bağlantılı gruplar ile İran yanlısı milisler üzerindeki yaptırımlar için geçerli olmadığı kaydedildi.

TRUMP’TAN TALEPLER VAR

Trump’ın; istikrarlı, birleşik, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde bir Suriye’yi desteklemeye kararlı olduğuna işaret edilen açıklamada, “Başkan Trump, Suriye’nin başarılı olmasını istiyor ancak ABD çıkarları pahasına değil” ifadesine yer verildi. Suriye yönetiminden, İsrail ile bağları normalleştirmeye yönelik somut adımlar atması istenen açıklamada, ayrıca yönetimden, yabancı teröristlerle etkin şekilde ilgilenmesi, ABD’nin terör örgütü DEAŞ’ın yeniden canlanmasını önleme çabalarına destek vermesi ve kuzeydoğu Suriye’deki DEAŞ gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi talep edildi.

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ŞEYBANİ: TARİHİ BİR KARAR

ABD Başkanı Trump konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ahmed Şara tarafından yönetilen Suriye olumlu adımlar attı. Suriye’ye yaptırımların kaldırılması, ABD güvenlik ve dış politikasını destekliyor. Eğer gereklilikler yerine gelmezse, Dışişleri Bakanı yaptırımları tekrardan devreye alacak” ifadelerini kullandı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin X üzerinden yaptığı açıklamada, Trump tarafından verilen kararın tarihi olduğunu ve memnuniyet duyduklarını bildirdi.

RİYAD’DA DUYURMUŞTU

14 Mayıs günü Suudi Arabistan’da Suriye lideri Şara ile görüşen Trump, “Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye’ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz. Bu onlara yeni bir başlangıç için fırsat verecek” demişti. Trump ayrıca “Türkiye’nin lideri Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Ortadoğu’daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi. Suriye’deki yaptırımları kaldıracağız” ifadelerini kullanmıştı. Suriye lideri Ahmed Şara da, Trump’ın 14 Mayıs’ta Riyad’da Trump’ın ‘yaptırımları kaldıracağız’ açıklamasının ardından Şam’da ulusa sesleniş konuşması yapmış, Suriye’deki savaşta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın desteğine dikkat çekerek teşekkür etmişti.

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İBRAHİM ANLAŞMALARI’NIN YENİ HEDEFİ SURİYE VE LÜBNAN

İSRAİL Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail’in 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas ile imzaladığı ABD destekli anlaşmalara atıfta bulunarak İbrahim Anlaşmaları’nın oluşturduğu barış ve normalleşme çevresini genişletmek istediklerini söyledi. “Komşularımız Suriye ve Lübnan’ı da dahil etmek istiyoruz; aynı zamanda İsrail’in güvenlik çıkarlarını koruyacağız” diye İsrailli bakan, Golan tepelerinin yapılacak bir anlaşma sonrasında da İsrail toprağı olarak kalmaya devam edeceğinin altını çizdi. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da geçtiğimiz günlerde El Cezire’ye verdiği mülakatta Suriye ile İsrail arasındaki görüşmelerin “sessizce” yürütüldüğünü ifade etmişti. İsrailli i24 TV kanalının haberinde de Suriye ve İsrail’in 2025 yılı bitmeden bir barış anlaşması imzalayacağı ve bu çerçevede İsrail güçlerinin Beşar Esad rejiminin düştüğü 8 Aralık 2024 tarihinden sonra Hermon Dağı da dahil, işgal ettiği tüm topraklardan tamamen çekileceği aktarılmıştı. Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail’in güneyinde bir Şin Bet tesisini ziyareti sırasında İsrail’in İran’a yönelik operasyonunun “geniş bölgesel olanaklar” yarattığını ifade etti. Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılmasının en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı.