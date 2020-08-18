‘Erdoğan birinci sınıf satranç oyuncusu’

78 yaşındaki Biden’ın yaşına dikkat çekerek, diğer dünya liderleri ile baş edemeyeceğini söyleyen Trump, “Bu ülkelerin liderleri birinci sınıf satranç oyuncuları gibi, onlarla baş ediyorsunuz. Onların hepsini tanıyorum ve iyi geçiniyorum. Türkiye’nin Erdoğan’ı ve hepsi...” dedi. Trump, konuşmasının devamında Erdoğan’ı kişiliğiyle etkilediğini öne sürdü. Trump, “Dünya liderleri beni arayıp Erdoğan’la konuşabilir misin diyorlar. Neden diye sorduğumda bizi dinlemiyor, dinlediği tek kişi sensin, ABD Başkanı olduğun için değil, bu senin kişiliğinle ilgili cevabını alıyorum. Ve bu doğru, onunla iyi anlaşıyoruz ve beni dinliyor” dedi.