NATO kapsamındaki Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi! Madrid'deki buluşma 1 saat 10 dakika sürdü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki 18.50'de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Toplantı öncesi konuşan Erdoğan, "Bu zirvede yarın da devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimizle dolu dolu huzurla döneceğiz. NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna olayı, akaryakıtla ilgili gelişmeler ve bir an önce de hububat konusunda açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım. Ben de özellikle uzun bir aradan sonra sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Özellikle bu NATO Zirvesi, gündemi itibariyle güçlü bir zirve oldu. NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak atımlar da Rusya-Ukrayna sürecine de katkı verecektir. Rusya-Ukrayna konusunda temennimiz denge politikalarıyla netice alıp, hububat sorununu çözmek." dedi.

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TÜRKİYE'YE BİR TEŞEKKÜR DAHA



Biden, Türkiye’nin tahıl konusundaki çabalarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, "Özellikle Finlandiya ve İsveç'in üyelikleriyle ilgili teşekkür etmek istiyorum. Sizinle burada olmak gerçekten çok güzel." ifadelerini kullandı.