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Erdoğan arabulucu oldu, 200 savaş esiri takas edildi

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#RUSYA#UKRAYNA#Savaş Esiri
Erdoğan arabulucu oldu, 200 savaş esiri takas edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 07:00

Rusya-Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimleriyle gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği neticesinde Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin dün yapıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi. Öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın aracılığıyla Rus güçleri tarafından esir alınan 5 İngiliz, 2 ABD’li, 1 İsveçli, 1 Hırvat, 1 Faslı savaşçının serbest bırakıldığı açıklandı.

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#RUSYA#UKRAYNA#Savaş Esiri

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